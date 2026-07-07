Il team di Spyro: Reignited Trilogy ha usato un emulatore per studiare l'originale

Spyro: Reignited Trilogy ha quasi otto anni e il suo team, Toys for Bob, è ora al lavoro su un nuovo capitolo. Guardando però al passato, il team ha raccontato come ha lavorato sulla versione remaster del gioco e ha spiegato di aver usato un emulatore per studiare i vecchi titoli.

Le parole di Toys for Bob su Spyro: Reignited Trilogy

Paul Yan, capo dello studio, ha spiegato che inizialmente la compagnia ha provato a cercare - senza successo - il codice sorgente così da poterlo ricostruire per la Reignited Trilogy.

Non riuscendo nell'impresa, "uno dei nostri ingegneri ha preso un emulatore open-source e lo ha poi modificato in modo tale da permettere di guardare il gioco originale e analizzare i suoi dati, estrarre un sacco di modelli... abbiamo estratto i livelli! Abbiamo misurato tutte le metriche. Abbiamo trovato l'esatto posizionamento di ogni gemma".

Non è però tutto: "Abbiamo misurato il tempismo, la velocità e i percorsi di certi nemici. Ci ha dato un sacco di metriche per permetterci di proporre questi contenuti in modo autentico".

Il risultato finale è stato ottimo e ha convinto il pubblico, con conseguenze più che positive: sappiamo infatti che Spyro: A Realm Beyond è stato reso possibile dalle vendite eccellenti di Spyro Reignited Trilogy.