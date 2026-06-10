Dopo Spyro, anche un nuovo Crash Bandicoot potrebbe essere in sviluppo

"Un nuovo gioco di Crash Bandicoot è previsto anche, ma non verrà svelato per il momento", ha riferito il leaker "no arms and no legs" su X , suggerendo anche di avere "pazienza, amanti dei wumpa".

Ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali né verificate, ma essendo riportate da una fonte che aveva parlato con una certa precisione in passato del nuovo Spyro possiamo provare a prenderle in considerazione, visto che peraltro non è certo un'idea assurda il fatto che un nuovo capitolo della serie possa essere in arrivo.

Secondo il medesimo leaker che aveva correttamente fornito informazioni in anticipo su Spyro: A Realm Beyond , ci sarebbe anche un nuovo Crash Bandicoot in lavorazione , non ancora pronto per essere presentato ma comunque già in fase di sviluppo , a quanto pare.

Sempre da Toys for Bob?

In effetti, un nuovo Crash Bandicoot sembra piuttosto probabile, visto il successo di Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro-Fueled e poi di Crash Bandicoot 4: It's About Time, tuttavia la serie sembrava essersi interrotta in maniera indefinita nel 2020.

Sebbene il quarto capitolo fosse stato ben accolto da critica e fan, evidentemente i suoi risultati non avevano soddisfatto più di tanto Activision, che pare abbia successivamente cancellato il progetto di Crash Bandicoot 5, come emerso in seguito.

Si trattava però della vecchia giurisdizione, prima dell'acquisizione da parte di Microsoft, e con un'organizzazione differente, dunque le cose potrebbe essere viste in maniera molto diversa ora.

Con il ritorno a regime indipendente di Toys for Bob, è possibile che Microsoft sia intenzionata a finanziare anche un nuovo capitolo di Crash, all'interno della collaborazione che ha portato anche all'annuncio di Spyro: A Realm Beyond, ma probabilmente ci sarà da aspettare un po' prima di scoprirlo.