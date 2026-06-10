Tutto su macOS Golden Gate: design, interfaccia, nuove funzioni e Mac compatibili

In occasione della WWDC 2026, Apple ha annunciato che macOS si chiamerà Golden Gate , con focus sulle prestazioni e sull'ottimizzazione del sistema. Oltre alle nuove funzioni, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, Apple introdurrà anche alcune modifiche al design , frutto in particolare dei feedback raccolti dagli utenti con Tahoe. Vediamo quindi le principali novità, nonché i dispositivi compatibili con l'aggiornamento.

Anche le icone sono state riviste per integrarsi ancora meglio con il design, con effetti più curati e ulteriori giochi di trasparenze, come abbiamo già visto nelle scorse ore. Di seguito trovate un'immagine più completa:

Con la nuova versione del sistema operativo possiamo aspettarci delle novità in termini di design. Come per iPhone e iPad, anche in questo caso Apple ha introdotto un cursore che consente di personalizzare l'interfaccia , rendendola più colorata o trasparente in base alle proprie preferenze. Specifichiamo anche stavolta che si tratta di nuove opzioni che differiscono da quelle già esistenti. Se non amate particolarmente il Liquid Glass, sappiate che su macOS non è disponibile una versione ultra-trasparente . Di seguito vi mostriamo delle immagini di MacRumors per farvi capire meglio:

Novità per le applicazioni, nuove funzioni e Siri AI

A partire da quest'autunno, gli utenti potranno guardare video podcast con una nuova esperienza migliorata su Apple Podcasts, con il supporto Picture in Picture. Ciò significa che potrete visualizzare gli episodi anche mentre svolgete altre attività.

Apple ha introdotto anche miglioramenti alla navigazione in Safari: con la funzione Notify Me è possibile chiedere di monitorare quando vengono fatte modifiche su una pagina web (ad esempio se un prodotto torna disponibile o se il prezzo diminuisce) e verrete avvisati con una notifica.

Notify Me in Safari

Inoltre, adesso raggruppa automaticamente le finestre aperte in base all'argomento. Se invece volete creare delle estensioni personalizzate, potete utilizzare la funzione Describe an Extension per descrivere ciò che volete ottenere. Successivamente, l'estensione personalizzata verrà integrata nella barra degli strumenti.

Le estensioni personalizzate

Ovviamente la protagonista assoluta è Siri AI, con cui potrete chattare su Mac e avviare vere e proprie conversazioni, proprio come con un vero chatbot. Tutte le conversazioni saranno riunite in un unico posto, quindi potrete continuare la conversazione anche su dispositivi come iPhone, iPad, Apple Watch o perfino Apple Vision Pro. Specifichiamo, però, che le funzioni di Siri AI non saranno disponibili per iPhone e iPad in Europa, a causa del DMA. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.

Ad ogni modo, Siri con intelligenza visiva è disponibile anche su Mac. Le capacità multimodali sono direttamente integrate, quindi potrete ottenere informazioni su ciò che vedete. È possibile accedervi con una scorciatoia da tastiera, che permette di selezionare un elemento sullo schermo e scrivere direttamente a Siri per ottenere risposte.

Visual Intelligence su Mac

Inoltre, su Mac saranno disponibili strumenti di scrittura ancora più potenti. Siri AI sarà in grado di generare da zero una bozza sulla base della vostra descrizione e, successivamente, potrà perfezionare il testo permettendovi di indicare rapidamente le modifiche da apportare.

Strumenti di scrittura

Le novità riguardano anche la scrittura in Mail e Messaggi: Siri è in grado di adattarsi allo stile comunicativo dell'utente, mantenendo tono, punteggiatura e coerenza del testo.