Le nuove funzioni di Siri AI non saranno disponibili in Europa a causa del DMA: Apple frenata tra rischi e timori per la sicurezza degli utenti

In occasione della WWDC 2026, Apple ha presentato le nuove funzionalità di Siri AI , l'assistente virtuale evoluto atteso da diversi mesi. Tuttavia, per gli utenti europei si prospetta un ulteriore rinvio: le nuove funzioni non saranno disponibili nell'Unione Europea su iPhone e iPad a causa delle restrizioni introdotte dal Digital Markets Act (DMA). Facciamo il punto della situazione.

Perché Siri AI non arriverà in Europa

A confermare il rinvio è stata la stessa Apple, che ha spiegato come il mancato accordo con i regolatori europei abbia reso impossibile il debutto delle nuove funzioni su iOS 27 e iPadOS 27 nell'UE. Secondo quanto riportato dall'azienda, negli ultimi mesi le soluzioni proposte per rendere Siri AI compatibile con il quadro normativo europeo non sono state accolte. "Negli ultimi mesi, i regolatori dell'UE non hanno accettato le soluzioni proposte da Apple per portare Siri AI nell'Unione Europea e, al contempo, supportare in modo sicuro altri assistenti virtuali", si legge.

Apple Siri AI

Apple precisa inoltre che il rinvio riguarda iOS e iPadOS 27, mentre alcune funzionalità di Siri AI saranno invece disponibili su macOS 27 e visionOS 27. Secondo Apple, il Digital Markets Act imporrebbe requisiti tali da richiedere un accesso estremamente ampio al sistema da parte di assistenti AI di terze parti, con potenziali implicazioni sulla sicurezza e sulla privacy degli utenti.

"Secondo i regolatori dell'UE, il DMA impone ad Apple di concedere a qualsiasi sistema AI un accesso pressoché illimitato al dispositivo, nonché la possibilità di utilizzare tale accesso in modo autonomo, senza che l'utente abbia visibilità e controllo costante su ciò che avviene", spiega l'azienda.