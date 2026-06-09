Clair Obscur: Expedition 33 raggiunge un nuovo minimo storico su Amazon: risparmia il 28%

Se non hai ancora recuperato il gioco, Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 è attualmente su Amazon a 35,90 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 28%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una storia emozionante

Questo gioco GDR presenta innanzitutto ambientazioni straordinarie ispirate alla Francia della Belle Époque. Se ami i combattimenti a turni, questo titolo è perfetto per te, dato che le battaglie sono immersive e strategiche e potrai optare per diverse abilità, nonché potenziare i tuoi personaggi in base al tuo stile preferito.

La storia è davvero coinvolgente e ricca di colpi di scena, arricchita da un comparto tecnico di altissimo livello, tra musiche coinvolgenti e grafica straordinaria. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.