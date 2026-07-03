I giochi a turni sono "vecchia scuola"? "Non ha alcun senso", dice il director di Clair Obscur: Expedition 33

Il director di Clair Obscur: Expedition 33 , Guillaume Broche, ha discusso del fatto che i giochi a turni , secondo alcune persone, sono vecchia scuola e in un certo senso non hanno nulla da offrire. Ovviamente, Broche non è assolutamente d'accordo.

Le parole del director di Expedition 33

"Non capisco tutta questa storia del 'i giochi a turni sono vecchia scuola'", dice. "Non ci ho mai creduto; ho sempre pensato che fosse una totale assurdità. Molte persone lo dicono, ma è solo un sistema di gioco. Mi piacciono anche i giochi da tavolo".

"Non è solo l'aspetto a turni che mi piace. È anche la parte in cui prepari la tua squadra in anticipo", spiega. "È solo che quando idei un piano, entri in battaglia e tutto va più o meno come vuoi tu, e vedi che tutti i pezzi che hai preparato durante le precedenti 50 ore di gioco si incastrano perfettamente e tutto funziona alla grande, e sconfiggi il boss proprio davanti a te - è incredibilmente soddisfacente perché ti senti intelligente".

Il director usa Devil May Cry come esempio: "Mentre, in un gioco d'azione come Devil May Cry, non mi sento particolarmente intelligente - sento solo di avere dita veloci e una buona destrezza. Ma in un gioco a turni, è più il tuo cervello a venire ricompensato".

Ricordiamo infine che Clair Obscur: Expedition 33 si è aggiornato con la patch 1.5.6, vediamo le novità.