Stando alle dichiarazioni di Tom Guillermin, chief technical officer e lead programmer presso Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2 sebbene si tratti di una conversione tutt'altro che semplice da realizzare.

"È una grande sfida tecnica perché abbiamo cercato di realizzare qualcosa di bello con il gioco, ma ovviamente Nintendo Switch 2 non è potente quanto PlayStation 5 o Xbox Series X", ha spiegato Guillermin.

"È un aspetto importante e che dobbiamo considerare, soprattutto viste le dimensioni del nostro studio", ha proseguito il chief technical officer, aggiungendo che molte delle funzionalità dell'Unreal Engine 5 attualmente non funzionano sulla console ibrida giapponese.

Nello specifico, in questo momento Nintendo Switch 2 non può gestire alcune tecnologie avanzate di illuminazione e rendering integrate nel motore di Epic Games.