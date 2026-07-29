Stando alle dichiarazioni di Tom Guillermin, chief technical officer e lead programmer presso Sandfall Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2 sebbene si tratti di una conversione tutt'altro che semplice da realizzare.
"È una grande sfida tecnica perché abbiamo cercato di realizzare qualcosa di bello con il gioco, ma ovviamente Nintendo Switch 2 non è potente quanto PlayStation 5 o Xbox Series X", ha spiegato Guillermin.
"È un aspetto importante e che dobbiamo considerare, soprattutto viste le dimensioni del nostro studio", ha proseguito il chief technical officer, aggiungendo che molte delle funzionalità dell'Unreal Engine 5 attualmente non funzionano sulla console ibrida giapponese.
Nello specifico, in questo momento Nintendo Switch 2 non può gestire alcune tecnologie avanzate di illuminazione e rendering integrate nel motore di Epic Games.
La situazione è destinata a cambiare?
Il noto leaker NateTheHate ha riferito che Clair Obscur: Expedition 33 uscirà su Nintendo Switch 2 nel corso di quest'anno, ma a quanto pare gli sviluppatori non hanno ancora certezze in merito, o magari si guardano bene dal riverlarle.
Alan Reynaud, lead character artist dello studio, ha spiegato che la situazione potrebbe cambiare in base ai futuri aggiornamenti dell'Unreal Engine 5: "Epic Games sta introducendo funzionalità come Lumen Lite, che è più semplice da gestire rispetto al Lumen standard, ma queste cose richiedono tempo per essere implementate."
Insomma, Sandfall ha confermato la volontà di portare il suo gioiello anche su Nintendo Switch 2: a questo punto bisogna soltanto capire se e quando accadrà.