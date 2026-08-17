Secondo Jacob Navok, ex director of business development presso Square Enix, l'addio ai giochi su disco potrebbe portare a un calo dei prezzi su PlayStation Store, visto che questo cambiamento andrebbe a enfatizzare la concorrenza fra publisher.

"È la concorrenza fra publisher a esercitare pressione sui prezzi, non la concorrenza fra store digitali", ha spiegato Navok, ricordando che sono principalmente i publisher a stabilire quanto un gioco debba costare su di una piattaforma digitale, a differenza dei negozi fisici.

L'ex di Square Enix immagina dunque che una competizione diretta fra i vari produttori all'interno della stessa piattaforma, in questo caso il PlayStation Store, potrebbe portare a un abbassamento dei prezzi dei giochi, ad esempio attraverso promozioni più frequenti.

"Quanto più il PlayStation Store diventerà esclusivamente digitale, tanto più questa tendenza accelererà. Vedrete un numero maggiore di saldi e prezzi dinamici, simili a quelli di Steam, perché i publisher entreranno in concorrenza tra loro in misura maggiore."