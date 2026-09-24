Nuovi sconti per PS4 e PS5 nel PlayStation Store, questa volta sui "PlayStation Indies"

Proseguono le iniziative promozionali all'interno del PlayStation Store, con una nuova mandata di sconti che questa volta riguardano i "PlayStation Indies", con tanti giochi PS4 e PS5 della categoria indie a prezzo ribassato.

La promozione si affianca a quella che abbiamo visto partire ieri con le "Avventure Autunnali", e anche in questo caso gli sconti sono validi fino all'8 ottobre, dunque un paio di settimane, che possono tornare utili per esplorare le centinaia di titoli a prezzo ribassato che affollano il negozio online.

Il tema di riferimento è ben chiaro a questo giro: gli sconti si concentrano sui giochi che provengono dal panorama indie, dunque potete aspettarvi un'enorme quantità di generi e tipologie diverse, anche perché tale categoria è intesa in accezione evidentemente allargata.