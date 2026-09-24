Nuovi sconti per PS4 e PS5 nel PlayStation Store, questa volta sui "PlayStation Indies"

Proseguono le iniziative promozionali all'interno del PlayStation Store, con una nuova mandata di sconti che questa volta riguardano i "PlayStation Indies", con tanti giochi PS4 e PS5 della categoria indie a prezzo ribassato.
La promozione si affianca a quella che abbiamo visto partire ieri con le "Avventure Autunnali", e anche in questo caso gli sconti sono validi fino all'8 ottobre, dunque un paio di settimane, che possono tornare utili per esplorare le centinaia di titoli a prezzo ribassato che affollano il negozio online.
Il tema di riferimento è ben chiaro a questo giro: gli sconti si concentrano sui giochi che provengono dal panorama indie, dunque potete aspettarvi un'enorme quantità di generi e tipologie diverse, anche perché tale categoria è intesa in accezione evidentemente allargata.
Qualche esempio fra gli indie più interessanti a sconto
In totale, pare ci siano oltre 2000 titoli in sconto con i PlayStation Indie, compresi probabilmente DLC e pacchetti aggiuntivi, ma si tratta comunque di una quantità soverchiante di giochi.
Pertanto vi rimandiamo al link ufficiale sul PlayStation Store per dare un'occhiata approfondita.
Nel frattempo, possiamo intanto fare una raccolta di giochi che potrebbero risultare particolarmente interessanti, tanto per introdurre la visione:
- iRacing Arcade - 18,74€
- Descenders - 6,59€
- Medieval Dynasty - 17,49€
- WW1 Game Series - Fronlines Collection - 39,99€
- Ultimate Chicken Horse - 8,09€
- Balatro - 12,74€
- Bus Simulator - 6,99€
- Castle Crashers Remastered - 5,09€
- Overcooked - 3,19€
- Slay the Spire - 6,24€
- Unpaking - 7,99€
- Exit 8 - 2,99€
- Chants of Sennaar - 9,99€
- Dredge - 9,99€
- Signalis - 13,99€
- Planet of Lana 2 - 13,99€
- Shovel Knight: Treasure Trove - 16,24€
- Another Crab's Treasure - 11,99€
- Supraland - 5,99€
- Machinarium - 3,99€
- My Time at Portia - 5,99€
- Minishoot Adventures - 9,74€
- The Case of the Golden Idol - 10,79€
Come detto, si tratta solo di pochi esempi fra i tanti sconti attualmente presenti su PlayStation Store, dunque vi rimandiamo all'elenco completo sul negozio ufficiale per una visione completa, considerando che avete tempo fino all'8 ottobre per sfruttare la promozione.