GTA 6 trasforma Miami in Vice City con un cartello che è costato quasi un milione di dollari

Il primo passo è un enorme cartello che dice "Benvenuti a Vice City".

Vice City esiste davvero e si chiama Miami. No, non intendiamo che l'ispirazione per la città di GTA 6 sia Miami, ma che la metropoli americana si sta trasformando in Vice City per una campagna pubblicitaria di Rockstar Games .

Il cartello di Vice City

Come potete vedere nel post qui sotto, i fan hanno seguito la costruzione del cartello nell'arco degli ultimi giorni e, ora, è finalmente completo. Il cartello è stato messo sopra il Kaseya Center, tramite un elicottero. Chi vola nella zona ora vedrà il benvenuto di Rockstar Games.

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Secondo il giornalista Doug Hanks del Miami Herald, Rockstar Games avrebbe pagato poco meno di un milione di dollari per installare il cartello. Precisamente 975.000 dollari. Per il momento non è chiaro quali altri strumenti di marketing saranno usati dallo sviluppatore di GTA 6 all'interno della città.

Il Kaseya Center è dove giocano i Miami Heat, quindi è possibile che Rockstar Games voglia anche sfruttare le partite dell'NBA per pubblicizzare GTA 6. La prima partita ufficiale arriverà il 21 ottobre, quindi tra un mese sapremo se ci sarà qualche contenuto videoludico in mezzo al campo.

Secondo alcuni documenti, il cartello rimarrà sopra il Kaseya Center per tutto il resto del 2026 e probabilmente fino alla primavera del 2027.

È stato poi dichiarato che GTA 6 ruberà giocatori a Rainbow Six Siege: il director promette che chi rimarrà sarà trattato come "re e regine".