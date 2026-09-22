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Ninja Theory verso la chiusura, le trattative per la cessione sono fallite

A quanto pare due diverse trattative per la cessione di Ninja Theory non sono andate in porto, e di conseguenza lo studio di Hellblade si prepara alla chiusura.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/09/2026
Una scena di Senua's Saga: Hellblade 2

Ninja Theory si prepara alla chiusura: il team autore di Hellblade, Heavenly Sword e DmC: Devil May Cry è reduce in questi giorni da due tentativi di cessione che non sono andati a buon fine, dando il via a un periodo di consultazione con i dipendenti.

"Sfortunatamente, due diversi accordi per Ninja Theory sono falliti", si legge nel comunicato di Microsoft. "Inizieremo ora una fase di consultazione con i dipendenti in merito a una proposta di chiusura, continuando al contempo a esplorare altre possibilità."

C'è dunque ancora una speranza che lo studio non chiuda i battenti, anche se il fallimento dei tentativi effettuati finora non depone bene e il risultato finale di questa situazione potrebbe appunto essere un'altra clamorosa disfatta per i team first party della casa di Redmond.

Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro

Le pessime notizie riguardanti Ninja Theory arrivano dai resoconti ufficiali sulla riorganizzazione interna di Xbox, che ha portato a una redistribuzione delle risorse ma anche a nuovi e pesanti tagli al personale.

Non è bastato il nuovo Senua

La nuova ondata di licenziamenti in casa Xbox è stata anticipata da diverse fonti e purtroppo si è concretizzata, con Ninja Theory che sembrerebbe essere al momento la vittima più illustre di un piano di ristrutturazione che non sembra voler guardare in faccia nessuno.

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Sorprende anche che le trattative non siano andate a buon fine, considerando che lo studio ha presentato di recente Senua: un titolo decisamente più orientato all'azione rispetto ai due precedenti capitoli della saga, pensato anche e soprattutto per attirare eventuali investitori.

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