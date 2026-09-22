Ninja Theory verso la chiusura, le trattative per la cessione sono fallite

Le pessime notizie riguardanti Ninja Theory arrivano dai resoconti ufficiali sulla riorganizzazione interna di Xbox, che ha portato a una redistribuzione delle risorse ma anche a nuovi e pesanti tagli al personale .

Xbox si riorganizza: Activision controlla Halo e Rare, Bethesda include Obsidian, e altro

Ninja Theory si prepara alla chiusura : il team autore di Hellblade, Heavenly Sword e DmC: Devil May Cry è reduce in questi giorni da due tentativi di cessione che non sono andati a buon fine , dando il via a un periodo di consultazione con i dipendenti.

Non è bastato il nuovo Senua

La nuova ondata di licenziamenti in casa Xbox è stata anticipata da diverse fonti e purtroppo si è concretizzata, con Ninja Theory che sembrerebbe essere al momento la vittima più illustre di un piano di ristrutturazione che non sembra voler guardare in faccia nessuno.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Sorprende anche che le trattative non siano andate a buon fine, considerando che lo studio ha presentato di recente Senua: un titolo decisamente più orientato all'azione rispetto ai due precedenti capitoli della saga, pensato anche e soprattutto per attirare eventuali investitori.