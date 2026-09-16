Game Pass senza giochi first party al day one? Xbox non ha "nulla da annunciare"

È dunque possibile che i piani procedano come stabilito per tutti i titoli già confermati, ma che nel corso del prossimo anno la situazione cambi in maniera radicale, facendo tornare Microsoft a modelli di business più tradizionali .

" Non ci sono modifiche ai giochi precedentemente annunciati come in arrivo su Game Pass Ultimate al day one", conclude il breve comunicato, che tuttavia di fatto non smentisce i rumor, limitandosi a chiarire che in questo momento l'azienda non ha annunci da fare.

"Testiamo regolarmente diverse offerte per il Game Pass e analizziamo ciò che funziona meglio per i giocatori nei diversi mercati", ha dichiarato il portavoce. "Oggi non abbiamo alcun cambiamento da annunciare né piani che siano stati finalizzati."

Xbox non ha "nulla da annunciare" in merito alle voci che si sono diffuse nei giorni scorsi e che parlano di un Game Pass senza giochi first party al day one , dunque un profondo ripensamento del servizio in abbonamento di Microsoft.

Si può davvero tornare indietro?

Alcuni pensano che il Game Pass era una buona idea ma non ha funzionato, e in effetti non c'è dubbio che il servizio in abbonamento di Microsoft sia straordinariamente conveniente, ma nonostante ciò non è riuscito a spingere in maniera sostanziale le vendite di Xbox.

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La domanda, a questo punto, è se le divisione gaming della casa di Redmond possa davvero tornare a un sistema di vendita e distribuzione normale dopo così tanti anni in cui i suoi utenti hanno dato determinate cose per scontate, inclusa appunto la possibilità di giocare le esclusive al day one senza spese aggiuntive rispetto alla sottoscrizione.