Assassin's Creed Hexe svela possibili dettagli su storia, personaggi e ambientazione da un leak

Altri dettagli su ambientazione, gameplay, edizioni e uscita di Assassin's Creed Hexe erano infatti emersi da un altro leak lo scorso luglio, e i vari tasselli sembrerebbero corrispondere tra loro.

Altri possibili dettagli su Assassin's Creed Hexe , in particolare per quanto riguarda storia, personaggi e ambientazione , sono emersi da alcuni indizi trovati attraverso annunci per il casting di doppiatori e attori raccolti dal sito MP1ST, dunque non si tratta ovviamente di informazioni ufficiali.

Secondo altri leak, la protagonista dovrebbe chiamarsi invece Anika Adler e sarebbe una donna accusata di stregoneria , costretta a fuggire da brutali persecuzioni e cavarsela in qualche modo, oltre a lottare contro tali forze soverchianti.

I nomi dei personaggi, in particolare, potrebbero essere soggetti a cambiamenti: nei documenti raccolti dal sito, la protagonista sembra sia chiamata Petra, descritta come una giovane donna forte e risoluta tra i venti e trent'anni.

Gli altri personaggi del cast

Altre due figure importanti nella storia sembrano essere Brigitte e Konrad, che potrebbero essere i genitori della protagonista: una madre compassionevole ma che potrebbe celare un interessante passato, in quanto secondo alcune voci sarebbe discendente degli Auditore, e un padre religioso e ortodosso, ma che sembra sia oberato da un "lavoro sporco" che non viene ulteriormente definito ma che potrebbe essere quello di boia della città.

Ai personaggi si aggiunge Bruno, un leader patriarcale e dotato di un senso dell'umorismo decisamente crudo, mentre Anton è un uomo ambizioso che sembra rispettabile ma pare tramare nell'ombra, mentre da altri leak emerso un Wolfgang che dovrebbe fare da mentore della protagonista, sebbene questo ruolo possa forse essere associato anche a uno degli altri due personaggi.

Si aggiungono al cast anche Johanna, una manipolatrice ricca e moralmente discutibile, e Theo, un giovane ragazzo sensibile schivo che funge un po' da fratellino della protagonista, oltre ad Erika, un'attraente ma arrogante giovane donna e una sorta di arrampicatrice sociale.

Per quanto riguarda la parte narrativa relativa alla linea temporale moderna, la protagonista viene identificata come "Anna", e pare sia una donna competitiva che mira ad emergere nell'ambito lavorativo e potrebbe avere collegamenti con l'Abstergo.

Un elemento nuovo emerso dal casting riguarda un personaggio anziano noto come "Madre Gertrud": un'anziana ex guaritrice del villaggio che un tempo godeva della fiducia della comunità, ma che è stata poi ostracizzata per non aver impedito il diffondersi di una malattia, portando anche a gravi accuse di stregoneria nei suoi confronti.

Oltre al suo tragico passato, vengono svelati i suoi profondi legami con la famiglia di Petra. In origine, Gertrud aveva insegnato alla madre di Petra l'arte delle erbe medicinali, prima che lei abbandonasse la professione di guaritrice per sposarsi.

Ora, Gertrud offre rifugio a Petra mentre questa cerca di sfuggire a un gruppo ostile chiamato L'Ordine dell'Agnello, probabilmente una copertura per i Templari nell'epoca in cui si svolge il gioco.

Nelle descrizioni viene citata anche la città di Augusta come la pericolosa nuova destinazione di Petra, ma non sembra essere l'unica città presente nel gioco, considerando che in passato si è parlato anche di Würzburg, che potrebbe essere presente in un'espansione.

Nel frattempo, abbiamo visto che il periodo di uscita di Assassin's Creed Hexe è stato indicato da un noto leaker, ma non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo.