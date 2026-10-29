Il futuro di Assassin's Creed da Hexe a Invictus, ma non ci sono altri remake in sviluppo

Dopo l'uscita di Assassin's Creed Black Flag Resynced la community si è posta molte domande sul futuro dei remake della serie, e Ubisoft ha risposto nell'aggiornamento d'autunno: nessun altro remake è attualmente in sviluppo.

Il gioco ha superato in due settimane le previsioni di vendita annuali, mentre i team di Ubisoft sono ora concentrati sulla prossima generazione di giochi di Assassin's Creed, compresi progetti non ancora annunciati. La porta, però, resta aperta: l'azienda continuerà a valutare le occasioni per riportare in vita i vecchi capitoli.

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"Sappiamo che ultimamente la community si è posta parecchie domande sui remake, soprattutto dopo l'uscita di Black Flag Resynced", ha scritto l'head of content Jean Guesdon. "In quanto primo remake in assoluto della saga, Resynced ci ha insegnato tantissimo. Rimettere mano a un gioco così amato dalle persone è stato entusiasmante, ma anche una bella sfida."

"Ricostruire da zero i vecchi sistemi, aggiungere nuovi elementi coerenti con l'esperienza e trovare l'equilibrio tra tradizione e innovazione è stato un lavoro enorme. Siamo davvero orgogliosi del risultato raggiunto dal team di Resynced e dall'accoglienza calorosa che ha ricevuto."

"Su un punto vogliamo essere chiari: al momento non stiamo lavorando attivamente su nessun altro remake di Assassin's Creed. I nostri team sono già concentrati sulla prossima generazione di videogiochi di Assassin's Creed, tra cui progetti di cui non avete ancora sentito parlare, con ambientazioni e storie inedite."

"Questo però non significa chiudere definitivamente quella porta. Come molti di voi, anche noi adoriamo l'idea di rivisitare i nostri vecchi classici e continueremo a valutare le occasioni per riportare in vita i giochi del passato. Quella porta resta aperta perché, dopotutto... Nulla è reale, tutto è lecito."