Il futuro di Assassin's Creed da Hexe a Invictus, ma non ci sono altri remake in sviluppo

Dopo l'uscita di Assassin's Creed Black Flag Resynced la community si è posta molte domande sul futuro dei remake della serie, e Ubisoft ha risposto nell'aggiornamento d'autunno: nessun altro remake è attualmente in sviluppo.
Il gioco ha superato in due settimane le previsioni di vendita annuali, mentre i team di Ubisoft sono ora concentrati sulla prossima generazione di giochi di Assassin's Creed, compresi progetti non ancora annunciati. La porta, però, resta aperta: l'azienda continuerà a valutare le occasioni per riportare in vita i vecchi capitoli.
"Sappiamo che ultimamente la community si è posta parecchie domande sui remake, soprattutto dopo l'uscita di Black Flag Resynced", ha scritto l'head of content Jean Guesdon. "In quanto primo remake in assoluto della saga, Resynced ci ha insegnato tantissimo. Rimettere mano a un gioco così amato dalle persone è stato entusiasmante, ma anche una bella sfida."
"Ricostruire da zero i vecchi sistemi, aggiungere nuovi elementi coerenti con l'esperienza e trovare l'equilibrio tra tradizione e innovazione è stato un lavoro enorme. Siamo davvero orgogliosi del risultato raggiunto dal team di Resynced e dall'accoglienza calorosa che ha ricevuto."
"Su un punto vogliamo essere chiari: al momento non stiamo lavorando attivamente su nessun altro remake di Assassin's Creed. I nostri team sono già concentrati sulla prossima generazione di videogiochi di Assassin's Creed, tra cui progetti di cui non avete ancora sentito parlare, con ambientazioni e storie inedite."
"Questo però non significa chiudere definitivamente quella porta. Come molti di voi, anche noi adoriamo l'idea di rivisitare i nostri vecchi classici e continueremo a valutare le occasioni per riportare in vita i giochi del passato. Quella porta resta aperta perché, dopotutto... Nulla è reale, tutto è lecito."
Assassin's Creed Hexe e Invictus
Annunciato quattro anni or sono, Assassin's Creed Hexe offrirà "un'esperienza dai toni più oscuri", ha spiegato Guesdon. I lavori sul gioco procedono, ma c'è ancora molto da fare: il team continua a concentrarsi sulla realizzazione della propria visione creativa, ma al momento non ci sono nuovi dettagli.
Sui tempi c'è però un'indicazione: Hexe verrà presentato nel corso del 2027, dunque i fan dovranno avere ancora un pizzico di pazienza per poter scoprire finalmente cosa Ubisoft ha in serbo per loro e in che maniera questo capitolo si differenzia dagli altri della serie.
Per quanto riguarda invece l'esperienza multiplayer di Codename Invictus, gli sviluppatori hanno trascorso un anno particolarmente intenso e hanno anche organizzato una prima sessione privata dedicata agli insider, a cui hanno partecipato centinaia di persone.
I giocatori hanno potuto provare un prototipo preliminare e condividere direttamente con gli autori le proprie impressioni. Il ritorno del combattimento PvP è stato accolto positivamente, soprattutto per la componente acrobatica, la verticalità delle mappe, il dinamismo del gioco di squadra e la possibilità di utilizzare diversi personaggi della saga, ciascuno caratterizzato da abilità e stili di gioco specifici.
Dai test è emersa, tuttavia, anche una richiesta precisa: rafforzare la presenza degli elementi distintivi di Assassin's Creed. Ubisoft ha spiegato che il team ha lavorato negli ultimi mesi proprio in questa direzione, cercando di integrare maggiormente i pilastri tradizionali della serie senza rinunciare alle ambizioni multiplayer del progetto.
Il ritorno di Assassin's Creed Valhalla
Sappiamo che Assassin's Creed: Black Flag Resynced ha appena ricevuto un aggiornamento con la modalità New Game Plus, e Ubisoft ha pensato bene di celebrare i 40 milioni di giocatori di Assassin's Creed Valhalla portando il New Game Plus anche nell'avventura di Eivor.
Disponibile a partire dal 5 novembre, la modalità in questione permetterà di ricominciare la campagna conservando gran parte dei progressi, dell'equipaggiamento e delle risorse già ottenute. Un sistema di bilanciamento dedicato adatterà la progressione alla nuova partita, consentendo di affrontare nuovamente la storia senza rinunciare ai risultati raggiunti.
L'aggiornamento introdurrà anche una modalità di progressione facoltativa in cui equipaggiamento, rune e maestrie contribuiranno congiuntamente alla potenza complessiva del protagonista. Sono previste inoltre nuove rune, nuovi obiettivi, un sistema di deposito e ulteriori ricompense.
Fra queste ultime spicca un completo da Maestro Assassino ispirato all'aspetto di Naoe, co-protagonista di Assassin's Creed Shadows insieme a Yasuke. Arriverà anche il mithril, una nuova risorsa destinata a potenziare l'equipaggiamento di qualità celestiale e a rafforzare le rune. Ubisoft ha inoltre annunciato che tutti gli oggetti potranno raggiungere questa qualità.
La serie televisiva in arrivo su Netflix
Nel post di Ubisoft ha trovato spazio anche un aggiornamento relativo alla serie televisiva di Assassin's Creed in arrivo su Netflix, la cui produzione è quasi conclusa a Roma. Jean Guesdon ha visitato il set, offrendo consulenze sulle sceneggiature e incontrando gli showrunner.
Un'altra novità arriva inoltre dalla colonna sonora, che è stata affidata alla compositrice Hannah Peel, già coinvolta in produzioni come Insomnia, Caccia all'agente Freegard e Game of Thrones: The Last Watch.
Lo show non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma Ubisoft ha invitato gli appassionati a recuperare quanto svelato finora su Tudum, il portale editoriale di Netflix dedicato alle sue produzioni.
Un anniversario dolceamaro
Assassin's Creed celebrerà il suo ventesimo anniversario nel 2027 e Ubisoft sta organizzando diverse iniziative fra annunci, novità, ricompense e momenti dedicati alla community. Per ora l'azienda francese non ha rivelato i dettagli, ma ha anticipato la volontà di mettere i giocatori al centro delle celebrazioni.
Detto questo, è chiaro che gli aggiornamenti relativi ai remake lasceranno parecchi fan con l'amaro in bocca: le indiscrezioni dei mesi scorsi facevano pensare che gli sviluppatori potessero lavorare al rifacimento del primo Assassin's Creed, ma Ubisoft ha chiarito che al momento i team sono concentrati su nuovi giochi.
Il dato pesa ancora di più considerando il grande successo riscosso da Black Flag Resynced, che sembrava potesse fungere da apripista per una strategia alla Capcom, fatta di remake e nuovi capitoli alternati: le cose non stanno così e dobbiamo prenderne atto, nella speranza che gli utenti facciano sentire la propria voce e magari convincano Ubisoft a rivedere le proprie priorità.