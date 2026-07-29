Il periodo di uscita di Assassin's Creed Hexe viene indicato da un noto leaker

Le informazioni ufficiali a riguardo sono molto poche, ma i rumor hanno dato vari dettagli nel corso degli anni. Il leak più recente è ora dedicato al periodo di uscita .

Assassin's Creed è il franchise di punta di Ubisoft da anni e, dopo il successo di Black Flag Resynced, i giocatori stanno aspettando qualcosa di nuovo: Assassin's Creed Hexe (o Codename Hexe, se preferite).

Il periodo di uscita di Assassin's Creed Hexe secondo Nate the Hate

L'insider Nate the Hate ha risposto a un utente che, tramite Twitter, ha chiesto quando Assassin's Creed Hexe sarà svelato. Potete vedere lo scambio qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La fonte afferma che il gioco non sarà pubblicato fino alla seconda metà del 2027, se non dopo, quindi Ubisoft non ha alcuna fretta al momento di mostrare nel dettaglio Assassin's Creed Hexe. Nate the Hate non è la principale fonte di informazioni su Assassin's Creed, ma negli anni ha più volte condiviso dettagli corretti: tra i più recenti ci sono stati il ritorno di Star Fox e il remake di Ocarina of Time.

Un periodo di uscita adeguato per Assassin's Creed Hexe sarebbe Halloween, visto che il videogioco punta su un'atmosfera oscura e un'ambientazione legata alla caccia alle streghe. In ogni caso, per ora questi sono solo rumor, quindi non ci resta che attendere che Ubisoft dia informazioni ufficiali a riguardo.

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