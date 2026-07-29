GTA Online bandisce gli australiani dal gioco d'azzardo in-game

In pratica, gli australiani non sono più in grado di attivare il gioco d'azzardo del Diamond Casino di GTA Online , ovvero il Blackjack, le Slot machine, il Poker, la Roulette o la corsa dei cavalli. Anche la ruota della fortuna gratuita è stata disabilitata.

I dettagli sul ban di GTA Online

Questi minigiochi sono rimasti operativi per sette anni in Australia, sin da quando il Diamond Casino & Resort è arrivato in GTA Online con l'aggiornamento di luglio 2019. Al momento, altre funzionalità e le missioni del Casino sono ancora giocabili per gli australiani.

Si suppone che il tutto sia conseguenza del nuovo codice di sicurezza australiano - introdotto a marzo 2026 - che impone alle compagnie di creare un sistema di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti per adulti. Arriva però ben due anni dopo l'introduzione di nuove regole che rendevano illegale permettere ai minori di accedere a videogiochi che simulano il gioco d'azzardo. In pratica, il gioco diventa "R18+" ovvero acquistabile solo dai maggiorenni.

Il problema è che in Australia GTA Online è già R18+. GTA 5 stesso, sin dall'uscita nel 2013 su PS3 e Xbox 360, era R18+. In teoria le nuove regole degli ultimi anni non dovrebbero cambiare molto per GTA Online, quindi non è del tutto chiaro perché sia arrivato questo cambiamento.

Rockstar Games non ha ancora pubblicato una dichiarazione a riguardo. Ricordiamo poi che Rockstar ha ridotto le ricompense dei colpi di GTA Online, ma la comunità non l'ha presa bene.