GTA Online bandisce gli australiani dal gioco d'azzardo in-game

In modo inaspettato, Rockstar Games ha bloccato l'accesso ai minigiochi d'azzardo di GTA Online per tutti quei giocatori che accedono al videogioco in Australia.
In pratica, gli australiani non sono più in grado di attivare il gioco d'azzardo del Diamond Casino di GTA Online, ovvero il Blackjack, le Slot machine, il Poker, la Roulette o la corsa dei cavalli. Anche la ruota della fortuna gratuita è stata disabilitata.
I dettagli sul ban di GTA Online
Questi minigiochi sono rimasti operativi per sette anni in Australia, sin da quando il Diamond Casino & Resort è arrivato in GTA Online con l'aggiornamento di luglio 2019. Al momento, altre funzionalità e le missioni del Casino sono ancora giocabili per gli australiani.
Si suppone che il tutto sia conseguenza del nuovo codice di sicurezza australiano - introdotto a marzo 2026 - che impone alle compagnie di creare un sistema di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti per adulti. Arriva però ben due anni dopo l'introduzione di nuove regole che rendevano illegale permettere ai minori di accedere a videogiochi che simulano il gioco d'azzardo. In pratica, il gioco diventa "R18+" ovvero acquistabile solo dai maggiorenni.
Il problema è che in Australia GTA Online è già R18+. GTA 5 stesso, sin dall'uscita nel 2013 su PS3 e Xbox 360, era R18+. In teoria le nuove regole degli ultimi anni non dovrebbero cambiare molto per GTA Online, quindi non è del tutto chiaro perché sia arrivato questo cambiamento.
Rockstar Games non ha ancora pubblicato una dichiarazione a riguardo. Ricordiamo poi che Rockstar ha ridotto le ricompense dei colpi di GTA Online, ma la comunità non l'ha presa bene.