GTA Online, un leak rivela gli incassi e il numero di giocatori

Gli incassi e il numero di giocatori di GTA Online sono stati rivelati da un leak legato al recente furto di dati subito da Rockstar Games, che a quanto pare incasserebbe circa 8,5 milioni di dollari a settimana grazie alle microtransazioni e agli acquisti in-game.
A trainare questi numeri sarebbe in particolare PS5, responsabile da sola di circa il 53% delle entrate settimanali, pari a circa 4,4 milioni di dollari. La console Sony domina anche per quanto concerne il numero di giocatori attivi, 3,47 milioni di utenti che costituiscono il 41% del totale.
Sorprendentemente, la seconda piattaforma di maggior successo per GTA Online è PS4, che secondo queste informazioni raccoglierebbe circa il 23% degli utenti attivi, ovverosia 1,88 milioni di giocatori, pur producendo incassi inferiori rispetto alla "terza classificata", Xbox Series X|S.
La console Microsoft figura nei dati a quota 1,13 milioni di utenti attivi e 1,87 milioni di dollari di incassi: praticamente il doppio rispetto ai circa 973.000 dollari di PS4, quest'ultima in linea con i numeri di Xbox One: 918.000 dollari circa di entrate ma 1,03 milioni di utenti.
Sorprendono i numeri su PC
I dati emersi dopo l'attacco hacker effettuato ai danni di Rockstar Games rivelano qualcosa di sorprendente, al di là degli impressionanti numeri che GTA Online è ancora in grado di macinare su base settimanale.
Ci riferiamo alle quote relative alla versione PC del gioco, che viene distanziata da tutte le console sia per il numero di giocatori attivi (in questo caso circa 895.000) sia, soprattutto, per quanto concerne gli incassi settimanali, pari ad appena 264.000 dollari: l'11% del totale.