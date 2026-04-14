GTA Online, un leak rivela gli incassi e il numero di giocatori

Gli incassi e il numero di giocatori di GTA Online sono stati rivelati da un leak legato al recente furto di dati subito da Rockstar Games, che a quanto pare incasserebbe circa 8,5 milioni di dollari a settimana grazie alle microtransazioni e agli acquisti in-game.

A trainare questi numeri sarebbe in particolare PS5, responsabile da sola di circa il 53% delle entrate settimanali, pari a circa 4,4 milioni di dollari. La console Sony domina anche per quanto concerne il numero di giocatori attivi, 3,47 milioni di utenti che costituiscono il 41% del totale.

Sorprendentemente, la seconda piattaforma di maggior successo per GTA Online è PS4, che secondo queste informazioni raccoglierebbe circa il 23% degli utenti attivi, ovverosia 1,88 milioni di giocatori, pur producendo incassi inferiori rispetto alla "terza classificata", Xbox Series X|S.

La console Microsoft figura nei dati a quota 1,13 milioni di utenti attivi e 1,87 milioni di dollari di incassi: praticamente il doppio rispetto ai circa 973.000 dollari di PS4, quest'ultima in linea con i numeri di Xbox One: 918.000 dollari circa di entrate ma 1,03 milioni di utenti.