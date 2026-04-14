Bloodborne diventerà un film d'animazione e sarà fedele al gioco

Con l'annuncio del film d'animazione di Bloodborne, Sony conferma l'intenzione di valorizzare le sue proprietà intellettuali videoludiche (e non solo le sue) portandole sul grande schermo, come dimostrano anche i film dedicati a Helldivers e la collaborazione con Nintendo per The Legend of Zelda.

Il progetto nasce dalla collaborazione fra PlayStation Productions, Lyrical Animation e JackSepticEye , al secolo Sean McLoughlin: una figura piuttosto conosciuta in ambito gaming, che conosce profondamente l'universo di Bloodborne e che garantirà la qualità della trasposizione.

La notizia arriva dalla CinemaCon, dove il presidente del Motion Picture Group di Sony Pictures, Sanford Panitch, ha assicurato che l'adattamento manterrà lo spirito brutale e sanguinolento che ha reso celebre il videogioco, da qui la classificazione R.

Sony Pictures ha annunciato che Bloodborne diventerà un film d'animazione classificato R, dunque vietato ai minori e fedele al gioco sviluppato da FromSoftware, l'ormai leggendario action RPG di cui tantissimi appassionati chiedono da anni il ritorno.

Le parole di JackSepticEye

Sappiamo che c'è un motivo se il remake di Bloodborne firmato Bluepoint non ha visto la luce, ma a quanto pare il medesimo veto non è stato fatto valere per una trasposizione animata e JackSepticEye ha scritto un messaggio ai fan subito dopo l'annuncio per presentare a suo modo il progetto.

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"Come appena annunciato alla CinemaCon, Sony Pictures sta ufficialmente realizzando un film animato di Bloodborne", ha scritto McLoughlin. "Sto producendo questo progetto e non avete idea di quanto io sia incredibilmente entusiasta di poterne finalmente parlare!"

"Farò tutto ciò che è in mio potere per rendere questo il MIGLIOR adattamento possibile di Bloodborne. Non solo è il mio gioco preferito di sempre, ma so quanto siano davvero appassionati i fan di questo titolo e quanta voglia abbiano di avere nuovi contenuti."