Battlefield 6 presenta l'Operazione Augur con un trailer, disponibile da domani

È una modalità narrativa e tattica che mette in conflitto NATO (attaccanti) contro Pax Armata (difensori) , con combattimenti che si sviluppano attraverso più settori e mappe collegate per decidere il destino della Base di Hagental.

EA e i Battlefield Studios hanno pubblicato un trailer dell' Operazione Augur di Battefield 6, che sarà disponibile a partire da domani, 14 aprile, per tutti i giocatori, come parte della fase 3 della Stagione 2.

I dettagli della modalità

Operazione Augur è la nuova modalità settore‑per‑settore di Battlefield 6, pensata come evoluzione più ampia e narrativa di Sfondamento. A differenza della modalità tradizionale, che si svolge su una singola mappa, Operazione Augur unisce Contaminata e Base di Hagental in un'unica offensiva composta da nove settori consecutivi da attaccare o difendere.

Nel ruolo della NATO, gli attaccanti devono conquistare ogni settore mantenendo più punti di controllo contemporaneamente. I difensori di Pax Armata, invece, devono rallentare l'avanzata e resistere fino all'esaurimento delle risorse nemiche. Una delle differenze principali rispetto a Sfondamento è l'assenza del rientro diretto sugli obiettivi: per tornare in battaglia dovrete affidarvi ai rientri di squadra, ai veicoli che consentono il dispiegamento o ai segnalatori della classe Assalto, pena una lunga corsa dal Quartier Generale.

Gli attaccanti dispongono di tre battaglioni di vite. Ogni volta che un battaglione viene eliminato, il successivo entra in gioco riportando i rinforzi fino al punto più avanzato raggiunto. Nella mappa Contaminata, inoltre, ogni nuovo battaglione riceve anche rinforzi veicolari aggiuntivi per sostenere l'avanzata verso Hagental. La partita termina quando Pax Armata riesce a eliminare tutti e tre i battaglioni NATO, oppure quando la NATO conquista tutti i nove settori.

L'offensiva inizia nella valle Contaminata, dove la NATO deve sfondare le prime linee difensive, attraversare il villaggio e superare la Linea Siegfried tra hangar e aree di raccolta. Una volta raggiunta la Base di Hagental, la battaglia si sposta in ambienti chiusi e complessi: tunnel, sale server e il Centro operazioni satellitare, dove si decide l'esito finale dell'operazione. Se combatterete per la Pax Armata, invece, il vostro compito è respingere ogni ondata e impedire che la NATO arrivi al cuore della base. I difensori dispongono di rinforzi infiniti.