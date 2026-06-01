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Quanto dura The Adventures of Elliot: The Millennium Tales? Lo svela il director

Il director di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha svelato la durata del gioco con una stima che, come da tradizione, va dalla run più spedita a quella più approfondita.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/06/2026
Un'illustrazione di The Adventures of Elliot
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
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Siamo ormai vicini al lancio di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, dunque presto avremo modo di vederne di persona tutte le caratteristiche, ma intanto il director ha voluto anticipare un'informazione importante come la durata del gioco.

Nel corso di un'intervista pubblicata da GamesRadar, Shota Fukebara ha risposto a una domanda diretta sulla longevità del nuovo RPG di stampo nipponico riferendo che dovrebbe durare circa 30 ore, almeno per completare la storia in una tempistica standard.

Come sempre, tuttavia, questo dato è relativo e va considerato anche in base allo stile di gioco degli utenti, perché ognuno è libero di esplorare il mondo a piacimento, ed eventualmente cercare di scoprirne più segreti possibile.

Da un minimo a un massimo

Come ogni buon JRPG classico, anche The Adventures of Elliot: The Millennium Tales presenta una notevole quantità di contenuti opzionali e possibilità aggiuntive di scoperta, con ulteriori sfide da portare a termine al di là della storia principale.

Per coloro che hanno intenzione di immergersi più a fondo in questo affascinante mondo di gioco, la durata può ampliarsi notevolmente: secondo il director, in questo caso si può arrivare facilmente a 50 ore di gioco in totale.

The Adventures of Elliot, abbiamo provato la demo di un sorprendente action GDR ispirato a Zelda The Adventures of Elliot, abbiamo provato la demo di un sorprendente action GDR ispirato a Zelda

Considerando il grande fascino del mondo di gioco, illustrato nello stile HD-2D reso celebre dalla serie Octopath Traveler, è facile che si voglia andare oltre al sentiero definito dalla storia principale, in effetti.

Nel frattempo, potete già iniziare a scoprire The Adventures of Elliot: The Millennium Tales con la demo disponibile su PC e console da qualche giorno, con Square Enix che ha sfruttato i commenti alla demo per migliorare il gioco.

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