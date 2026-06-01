Quanto dura The Adventures of Elliot: The Millennium Tales? Lo svela il director

Siamo ormai vicini al lancio di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, dunque presto avremo modo di vederne di persona tutte le caratteristiche, ma intanto il director ha voluto anticipare un'informazione importante come la durata del gioco.

Nel corso di un'intervista pubblicata da GamesRadar, Shota Fukebara ha risposto a una domanda diretta sulla longevità del nuovo RPG di stampo nipponico riferendo che dovrebbe durare circa 30 ore, almeno per completare la storia in una tempistica standard.

Come sempre, tuttavia, questo dato è relativo e va considerato anche in base allo stile di gioco degli utenti, perché ognuno è libero di esplorare il mondo a piacimento, ed eventualmente cercare di scoprirne più segreti possibile.