Quanto dura The Adventures of Elliot: The Millennium Tales? Lo svela il director

Siamo ormai vicini al lancio di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, dunque presto avremo modo di vederne di persona tutte le caratteristiche, ma intanto il director ha voluto anticipare un'informazione importante come la durata del gioco.
Nel corso di un'intervista pubblicata da GamesRadar, Shota Fukebara ha risposto a una domanda diretta sulla longevità del nuovo RPG di stampo nipponico riferendo che dovrebbe durare circa 30 ore, almeno per completare la storia in una tempistica standard.
Come sempre, tuttavia, questo dato è relativo e va considerato anche in base allo stile di gioco degli utenti, perché ognuno è libero di esplorare il mondo a piacimento, ed eventualmente cercare di scoprirne più segreti possibile.
Da un minimo a un massimo
Come ogni buon JRPG classico, anche The Adventures of Elliot: The Millennium Tales presenta una notevole quantità di contenuti opzionali e possibilità aggiuntive di scoperta, con ulteriori sfide da portare a termine al di là della storia principale.
Per coloro che hanno intenzione di immergersi più a fondo in questo affascinante mondo di gioco, la durata può ampliarsi notevolmente: secondo il director, in questo caso si può arrivare facilmente a 50 ore di gioco in totale.
Considerando il grande fascino del mondo di gioco, illustrato nello stile HD-2D reso celebre dalla serie Octopath Traveler, è facile che si voglia andare oltre al sentiero definito dalla storia principale, in effetti.
Nel frattempo, potete già iniziare a scoprire The Adventures of Elliot: The Millennium Tales con la demo disponibile su PC e console da qualche giorno, con Square Enix che ha sfruttato i commenti alla demo per migliorare il gioco.
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