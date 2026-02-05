The Adventures of Elliot: The Millennium Tales ha una data di uscita annunciata in trailer

Square Enix ha colto l'occasione del Nintendo Direct: Partners Showcase per mostrare un nuovo trailer di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, il suo nuovo JRPG classico caratterizzato dalla grafica HD-2D, annunciandone finalmente la data di uscita ufficiale.
Sviluppato da Claytechworks, con autori di Octopath Traveler e Bravely Default, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales prosegue con lo stile adottato anche dalle produzioni, incentrato sul recupero degli stilemi classici del JRPG, utilizzati però per raccontare nuove storie.
Annunciato nel corso del Nintendo Direct dello scorso luglio, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 e PC tramite Steam e Microsoft Store il 18 giugno, come riferito nel nuovo video.
Una magica avventura d'altri tempi
"In un angolo di un continente invaso da tribù di bestie, il Regno di Huther è l'unico baluardo dell'umanità, protetto da una barriera magica", così inizia la storia di The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, una premessa piuttosto classica che però dà origine a una storia con elementi piuttosto peculiari.
"Dopo la scoperta di rovine finora sconosciute, l'avventuriero Elliot e la sua compagna fatata Faie affrontano i pericoli al di fuori del regno in un viaggio che attraversa non solo il continente, ma anche la sua storia millenaria", prosegue la presentazione ufficiale di Square Enix.
Si tratta dunque di un JRPG classico incentrato su una narrazione notevole, che si sviluppa tra sorprese, colpi di scena e ovviamente un sistema di combattimento ben costruito con elementi action ma anche strategici.