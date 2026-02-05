0

Super Bomberman Collection è stato annunciato ed è disponibile ora

Annunciato durante il Partner Showcase di Nintendo, Super Bomberman Collection è disponibile già da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/02/2026
Il protagonista di Super Bomberman Collection

Super Bomberman Collection è stato annunciato da Konami durante il Nintendo Partner Showcase di oggi ed è disponibile già da ora su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Si tratta di una raccolta che celebra la storia della serie e include sette giochi per un totale di dodici differenti versioni, vista la presenza di alcune edizioni localizzate he non sono mai state pubblicate ufficialmente prima d'ora.

Nello specifico, il pacchetto contiene Bomberman, Bomberman 2, Super Bomberman, Super Bomberman 2, Super Bomberman 3, Super Bomberman 4 e Super Bomberman 5, con gli ultimi due che rappresentano una novità molto interessante, essendo usciti in origine solo in Giappone su Super Famicom.

Oltre ai classici, Super Bomberman Collection introduce anche nuovi contenuti pensati per arricchire l'esperienza, fra cui un'inedita modalità Boss Rush che mette alla prova i giocatori con una sequenza di scontri che li vedrà affrontare i nemici più iconici della saga.

Vi mancavano i classici Bomberman?

Come detto, Super Bomberman Collection è disponibile a partire da oggi, al prezzo di 19,99€, e si pone senza dubbio come una raccolta imperdibile per i nostalgici della serie Konami, che non vedevano l'ora di potersi cimentare nuovamente con le meccaniche puzzle che da sempre caratterizzano questo franchise.

Dotata del supporto della funzionalità GameShare, che permette di condividere il gioco in maniera inedita, la Collection godrà anche di un'edizione fisica in arrivo ad agosto.

Segnalazione Errore
