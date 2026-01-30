Konami ha aggiornato sulle vendite dei Silent Hill e dei Metal Gear

Konami ha aggiornato le vendite delle sue serie principali, in particolare quelle Metal Gear e Silent Hill . Quindi ora sappiamo che i Metal Gear hanno venduto 65,5 milioni di copie fino alla fine di dicembre 2025, ovvero 400.000 in più rispetto a quanto Konami aveva comunicato lo scorso ottobre, mentre i Silent Hill hanno venduto 14 milioni di unità, contro i 13 di ottobre. Si tratta di un milione di copie in più, dovute probabilmente alla risonanza di Silent Hill f e del remake di Silent Hill 2 .

Altri dati

Tra gli altri franchise elencati da Konami figurano Pawafuru Puroyakyu, con 26,3 milioni di copie vendute, Yu-Gi-Oh!, con 32,5 milioni, e Momotaru Dentetsu, che si attesta a 19,9 milioni. I giochi mobile free-to-play Jikkyu Pawafuru Puroyakyu e Professional Baseball Spirits A (Ace) sono stati scaricati rispettivamente 53 milioni e 66 milioni di volte. Sono stati inoltre elencati titoli disponibili sia su console sia su dispositivi mobili: eFootball ha raggiunto 950 milioni di download, mentre Yu-Gi-Oh! Master Duel è stato scaricato 90 milioni di volte.

La serie Silent Hill continua a vendere bene

Pare che per Konami il progetto di rilancio di alcune delle sue serie stia dando degli ottimi frutti. A questo punto ci aspettiamo tutti quanti un ritorno in grande stile anche della serie Castlevania, assente con dei nuovi capitoli ormai da anni.

Detto questo, è indubbio che l'editore giapponese abbia compreso come approcciarsi alle sue serie, proponendo titoli sia capaci di rinnovarne l'immaginario, ampliandolo, come Silent Hill f, sia non indisponendo i fan con i remake dei capitoli del passato.