Konami ha aggiornato sulle vendite dei Silent Hill e dei Metal Gear

L'editore giapponese Konami ha aggiornato sugli ottimi risultati delle sue serie più celebri: Silent Hill e Metal Gear.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/01/2026
Snake in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1
Konami ha aggiornato le vendite delle sue serie principali, in particolare quelle Metal Gear e Silent Hill. Quindi ora sappiamo che i Metal Gear hanno venduto 65,5 milioni di copie fino alla fine di dicembre 2025, ovvero 400.000 in più rispetto a quanto Konami aveva comunicato lo scorso ottobre, mentre i Silent Hill hanno venduto 14 milioni di unità, contro i 13 di ottobre. Si tratta di un milione di copie in più, dovute probabilmente alla risonanza di Silent Hill f e del remake di Silent Hill 2.

Altri dati

Tra gli altri franchise elencati da Konami figurano Pawafuru Puroyakyu, con 26,3 milioni di copie vendute, Yu-Gi-Oh!, con 32,5 milioni, e Momotaru Dentetsu, che si attesta a 19,9 milioni. I giochi mobile free-to-play Jikkyu Pawafuru Puroyakyu e Professional Baseball Spirits A (Ace) sono stati scaricati rispettivamente 53 milioni e 66 milioni di volte. Sono stati inoltre elencati titoli disponibili sia su console sia su dispositivi mobili: eFootball ha raggiunto 950 milioni di download, mentre Yu-Gi-Oh! Master Duel è stato scaricato 90 milioni di volte.

La serie Silent Hill continua a vendere bene
La serie Silent Hill continua a vendere bene

Pare che per Konami il progetto di rilancio di alcune delle sue serie stia dando degli ottimi frutti. A questo punto ci aspettiamo tutti quanti un ritorno in grande stile anche della serie Castlevania, assente con dei nuovi capitoli ormai da anni.

Silent Hill f, la recensione del capitolo che può resuscitare una serie leggendaria Silent Hill f, la recensione del capitolo che può resuscitare una serie leggendaria

Detto questo, è indubbio che l'editore giapponese abbia compreso come approcciarsi alle sue serie, proponendo titoli sia capaci di rinnovarne l'immaginario, ampliandolo, come Silent Hill f, sia non indisponendo i fan con i remake dei capitoli del passato.

Segnalazione Errore
