Samsung, trapela la data del nuovo Unpacked: attesi Galaxy S26 e Buds4 a fine febbraio

Samsung si prepara al primo grande appuntamento dell'anno con la nuova generazione di dispositivi di fascia alta. Anche se l'azienda non ha ancora comunicato una data ufficiale, le anticipazioni diffuse dal leaker Evan Blass sembrano delineare un quadro piuttosto chiaro. Le informazioni circolate in rete suggeriscono un evento Unpacked fissato per il 25 febbraio 2026 , con il debutto della serie Galaxy S26 e della nuova linea di auricolari Buds4.

La data del nuovo Samsung Unpacked

Le informazioni di Evan Blass, generalmente considerato una fonte affidabile nel panorama dei leak tecnologici, hanno alimentato aspettative e ipotesi sulle novità in arrivo. Pur non trattandosi di conferme ufficiali, il contenuto delle anticipazioni indica che l'annuncio potrebbe essere imminente. Secondo quanto riportato, Samsung sarebbe pronta a presentare l'intera famiglia Galaxy S26. La serie dovrebbe includere tre modelli, come già accaduto nelle generazioni precedenti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le aspettative si concentrano in particolare sui miglioramenti nel comparto fotografico, spesso elemento distintivo dei top di gamma del marchio, e sull'adozione di funzioni avanzate basate su IA, ormai sempre più centrali nella strategia di tutti i produttori.

Le novità potrebbero riguardare anche il design. Negli ultimi anni Samsung ha seguito un percorso di continuità estetica, ma le immagini preliminari trapelate in rete suggeriscono qualche variazione nella forma dei moduli fotografici e nell'ergonomia del dispositivo. Non è escluso che il produttore voglia introdurre scelte più marcate per differenziare ulteriormente i modelli premium.

Oltre agli smartphone, l'evento dovrebbe ospitare il lancio della nuova generazione di auricolari Galaxy Buds4. La gamma di wearable audio rappresenta da tempo una parte stabile dell'ecosistema Galaxy e viene spesso aggiornata in concomitanza con i top di gamma. Le indiscrezioni parlano di un miglioramento nella qualità audio, di una cancellazione del rumore più efficace e di un'autonomia rinnovata, aspetti che potrebbero consolidare la posizione del marchio in un settore molto competitivo.

L'assenza di una comunicazione ufficiale da parte di Samsung lascia spazio a speculazioni e interpretazioni. Tuttavia, la coerenza delle informazioni divulgate da Blass, unite alla tempistica abituale dei lanci, rende plausibile l'ipotesi di un evento fissato per il 25 febbraio. Una scelta che permetterebbe all'azienda di catalizzare l'attenzione mediatica prima dell'apertura del Mobile World Congress di Barcellona.