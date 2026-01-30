Samsung Galaxy S26: prezzi più alti per il modello base, ma l’Ultra diventa più economico del predecessore

Emergono nuove indiscrezioni sui prezzi della serie Galaxy S26 e, a quanto pare, potremo aspettarci dei cambiamenti specifici. Come già anticipato in precedenza, Samsung intende aumentare i prezzi di alcuni modelli a causa dell'incremento dei costi della RAM e di altri componenti. Tuttavia, pare che l'S26 Ultra costerà meno del suo predecessore.

In attesa della presentazione ufficiale che - lo ricordiamo - dovrebbe tenersi il 25 febbraio, vediamo le informazioni riportate da WinFuture . Prima di tutto, la versione da 128 GB sparisce per fare "spazio" ai tagli da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Samsung prevede di aumentare il prezzo del Galaxy S26 di circa 100 euro, in particolare il modello base. Il Galaxy S26 Ultra da 256 GB costerà invece 100 € in meno rispetto all'S25 Ultra, probabilmente per renderlo più allettante per i clienti, pur restando un modello di fascia alta. Il modello da 1 TB resterà invece invariato.

Manca poco al Galaxy Unpacked

Il 25 febbraio, almeno stando alle indiscrezioni emerse finora, si terrà l'evento di presentazione dedicato alla nuova gamma Galaxy S26. Questi smartphone dovrebbero essere disponibili in diversi colori: nero, bianco, blu, viola, Silver Shadow (argento) e Pink Gold (rosa).

Il modello Ultra è tra i protagonisti principali e dovrebbe adottare il Privacy Display per la protezione della privacy. Inoltre, nuove immagini hanno svelato quello che dovrebbe essere un accessorio con supporto Qi2 per la ricarica.