Samsung Galaxy S26 Ultra: un leak conferma il Privacy Display, una feature curiosa che protegge lo schermo da occhi indiscreti

Il toggle del Privacy Display compare nella stessa area solitamente riservata alle Modalità rapide, suggerendo che Samsung intenda rendere questa funzione facilmente attivabile con un solo tocco . È la prova più concreta finora dell'esistenza di questa modalità, vociferata da mesi insieme alla tecnologia Flex Magic Pixel .

Come funzionerà il "Privacy Display" su Samsung Galaxy S26 Ultra?

A differenza delle classiche soluzioni software o delle pellicole privacy di terze parti, il Privacy Display non si limita a ridurre la luminosità o a scurire l'immagine. La funzione dovrebbe lavorare in sinergia con il nuovo pannello OLED M14, modificando fisicamente la direzione della luce emessa dallo schermo.

Il risultato è un angolo di visione estremamente ristretto. In pratica, l'utente potrà godersi un display luminoso e di alta qualità per guardare video o giocare a casa, e attivare il Privacy Display quando consulta informazioni sensibili in luoghi pubblici, come dati bancari o messaggi privati in metropolitana o al bar.