Samsung Galaxy S26 Ultra: un leak conferma il Privacy Display, una feature curiosa che protegge lo schermo da occhi indiscreti

Samsung sembra aver confermato in anticipo una delle funzionalità più chiacchierate del prossimo Galaxy S26 Ultra: il Privacy Display, una tecnologia pensata per proteggere la privacy dello schermo direttamente a livello hardware. La conferma arriva da una fuga di notizie interna, sotto forma di screenshot condiviso dal team Good Lock, che mostra un nuovo interruttore dedicato nel pannello rapido di One UI 8.5.
Il toggle del Privacy Display compare nella stessa area solitamente riservata alle Modalità rapide, suggerendo che Samsung intenda rendere questa funzione facilmente attivabile con un solo tocco. È la prova più concreta finora dell'esistenza di questa modalità, vociferata da mesi insieme alla tecnologia Flex Magic Pixel.
Come funzionerà il "Privacy Display" su Samsung Galaxy S26 Ultra?
A differenza delle classiche soluzioni software o delle pellicole privacy di terze parti, il Privacy Display non si limita a ridurre la luminosità o a scurire l'immagine. La funzione dovrebbe lavorare in sinergia con il nuovo pannello OLED M14, modificando fisicamente la direzione della luce emessa dallo schermo.
Il risultato è un angolo di visione estremamente ristretto. In pratica, l'utente potrà godersi un display luminoso e di alta qualità per guardare video o giocare a casa, e attivare il Privacy Display quando consulta informazioni sensibili in luoghi pubblici, come dati bancari o messaggi privati in metropolitana o al bar.
Privacy Display e non solo: tanta attesa per il Samsung Galaxy S26 Ultra
Secondo le indiscrezioni, la serie Galaxy S26 dovrebbe essere presentata a fine febbraio 2026, quindi non manca molto per vedere questa tecnologia in azione. Resta però un'incognita importante: il prezzo. Funzionalità avanzate come il Privacy Display, basate su componenti hardware sofisticati, potrebbero incidere ulteriormente sul costo finale del dispositivo.
Se confermata, questa novità rappresenterebbe un importante passo avanti nella protezione della privacy su smartphone, segnando una differenza netta rispetto alle soluzioni software adottate finora e rafforzando il posizionamento del Galaxy S26 Ultra come dispositivo premium all'avanguardia.