Galaxy S26 e S26 Ultra: nuove informazioni sui colori, spuntano anche le immagini del caricatore Qi2

Qualche giorno fa abbiamo condiviso alcune immagini che mostravano le possibili colorazioni del Samsung Galaxy S26 Ultra. Ebbene, nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni non solo sui colori del prossimo top di gamma, ma anche sul possibile supporto Qi2 per la ricarica. Chiaramente specifichiamo che si tratta di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite. Per fortuna manca poco, dato che la presentazione ufficiale si terrà il 25 febbraio.
I colori della serie Galaxy S26
Le immagini precedenti mostravano delle tonalità classiche: nero, bianco, blu e viola. Quest'ultimo, come vi abbiamo anticipato, dovrebbe essere il protagonista assoluto. Secondo Evan Blass, altri due colori dovrebbero aggiungersi alla lista: Silver Shadow e Pink Gold, quindi tonalità argentate e rosa. Il blu che abbiamo visto in precedenza dovrebbe chiamarsi "Sky Blue", mentre il viola sarà chiamato "Cobalt Violet".
Si tratta degli stessi sei colori trapelati in precedenza con i presunti sfondi dell'S26 Ultra, quindi le informazioni sono coerenti, almeno per ora. Resta incerto il destino del colore arancione mostrato in precedenza, ma la sua possibile esclusione non sarebbe particolarmente significativa.
Il supporto Qi2 e il nuovo accessorio di Samsung
Nuove immagini hanno svelato quello che dovrebbe essere un accessorio ufficiale che sfrutterà il supporto Qi2 per la ricarica. WinFuture ha ottenuto le seguenti immagini promozionali del prodotto chiamato "Samsung EB-U2500 Magnetic Wireless Charging Powerbank".
Questo accessorio dovrebbe supportare sia la ricarica cablata (fino a 20 W) che wireless (fino a 15 W). Inoltre, il retro dovrebbe essere dotato di un braccio pieghevole che consente di utilizzare il caricatore come supporto. Dovrebbe costare circa 59,90 €, ma nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più. Vi ricordiamo che la serie Galaxy S26 verrà presentata il 25 febbraio.