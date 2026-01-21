Galaxy S26 e S26 Ultra: nuove informazioni sui colori, spuntano anche le immagini del caricatore Qi2

Qualche giorno fa abbiamo condiviso alcune immagini che mostravano le possibili colorazioni del Samsung Galaxy S26 Ultra . Ebbene, nelle scorse ore sono emerse nuove indiscrezioni non solo sui colori del prossimo top di gamma, ma anche sul possibile supporto Qi2 per la ricarica. Chiaramente specifichiamo che si tratta di informazioni da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite. Per fortuna manca poco, dato che la presentazione ufficiale si terrà il 25 febbraio.

I colori della serie Galaxy S26

Le immagini precedenti mostravano delle tonalità classiche: nero, bianco, blu e viola. Quest'ultimo, come vi abbiamo anticipato, dovrebbe essere il protagonista assoluto. Secondo Evan Blass, altri due colori dovrebbero aggiungersi alla lista: Silver Shadow e Pink Gold, quindi tonalità argentate e rosa. Il blu che abbiamo visto in precedenza dovrebbe chiamarsi "Sky Blue", mentre il viola sarà chiamato "Cobalt Violet".

Si tratta degli stessi sei colori trapelati in precedenza con i presunti sfondi dell'S26 Ultra, quindi le informazioni sono coerenti, almeno per ora. Resta incerto il destino del colore arancione mostrato in precedenza, ma la sua possibile esclusione non sarebbe particolarmente significativa.