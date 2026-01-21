Per il CEO di Microsoft l'IA deve dimostrare il suo valore nel mondo reale, non con i meme

Uno degli argomenti chiave del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, è stato quello dell'intelligenza artificiale. Sul posto sono arrivate alcune delle figure chiave del settore, come il CEO di DeepMind Demis Hassabis e il CEO di Anthropic Dario Amodei, che hanno riflettuto su come molti aziende le stiano già usando per eliminare posizioni junior, tanto che prospettano una futura crisi del settore impiegatizio, con una diffusa disoccupazione.

Anche il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha partecipato all'evento, esprimendo alcune grosse preoccupazioni. In particolare, secondo lui queste nuove tecnologie potrebbero potenzialmente perdere il sostegno dell'opinione pubblica se non saranno usate per qualcosa di concreto, che abbia un grosso impatto positivo sulla società.