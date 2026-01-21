Gears of War in 8K e Ray Tracing con questa mod è tutto a un altro livello

Il 2026 dovrebbe essere l'anno di Gears of War E-Day, ma il videogioco sparatutto di Microsoft non ha ancora una data di uscita precisa e i fan della serie potrebbero sentire la mancanza di tale mondo. Se è così anche per voi, potete rigiocare al primo Gears of War, magari su PC con qualche bella mod che ne potenzi la grafica.
Un esempio di quanto si può ottenere è messo in mostra da Beyond Dreams, che ha da poco condiviso un video dedicato a una mod Ray Tracing in 8K di Gears of War.
Il video della mod di Gears of War
Secondo quanto mostrato da Beyond Dreams, la mod in questione riesce a far fare un salto grafico notevole a Gears of War. I fan in circolazione da un po' di tempo noteranno anche una piccola chicca: l'uso di canzoni a tema con Gears of War, come "Mad World" e Sound of Silence.
Il risultato si ottiene con l'illuminazione globale potenziata da "Complete RT", lo shader per ray tracing più potente a disposizione che utilizza la tecnologia ReSTIR G.I. Inoltre, ci sono varie altre modifiche come un miglioramento dei riflessi in ray tracing, un potenziamento dell'occlusione ambientale, l'utilizzo di Filmic Lens e una nuova Depth of Field (profondità di campo) con anche un nuovo Color Grading.
La mod lavora poi su una tonemap più vicina a quella della prima Tech demo di Unreal Engine 5, per aiutare ancora di più a portare il gioco nell'attuale generazione: ovviamente è una scelta artistica che potrebbe non piacere a chi ancora oggi adora i colori dell'originale Gears of War. Infine, è stata inserita una mod per il movimento della telecamera per rendere più immersiva l'esperienza.
Il risultato finale è che Gears of War gira a 8K e 60 FPS con dettagli impostati al massimo, ma usando una RTX 5090.
