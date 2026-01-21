Gears of War in 8K e Ray Tracing con questa mod è tutto a un altro livello

Il 2026 dovrebbe essere l'anno di Gears of War E-Day, ma il videogioco sparatutto di Microsoft non ha ancora una data di uscita precisa e i fan della serie potrebbero sentire la mancanza di tale mondo. Se è così anche per voi, potete rigiocare al primo Gears of War, magari su PC con qualche bella mod che ne potenzi la grafica.

Un esempio di quanto si può ottenere è messo in mostra da Beyond Dreams, che ha da poco condiviso un video dedicato a una mod Ray Tracing in 8K di Gears of War.