Non c'è dubbio che un prequel come Gears of War: E-Day possieda tutti i requisiti e il potenziale per rilanciare la saga creata originariamente da Epic Games, grazie anche e soprattutto al fascino dei personaggi classici e a una trama che consente di vivere per la prima volta i tragici eventi del Giorno dell'Emersione.

"È un ritorno alle origini, quando Marcus e Dom affrontano le Locuste per la prima volta in assoluto. Si tratta del punto di partenza ideale per entrare nell'universo di Gears, e non vediamo l'ora di condividere maggiori dettagli il prossimo anno."

"Il prossimo anno segnerà il ventesimo anniversario di Gears of War e non possiamo immaginare un modo migliore per celebrarlo dell'uscita di Gears of War: E-Day", ha detto Crump. "È il nostro gioco più ambizioso di sempre, costruito interamente da zero in Unreal Engine 5 per avere il feeling di Gears risultare al contempo nuovo."

Gears of War: E-Day è il gioco più ambizioso di The Coalition : lo ha spiegato lo studio head Mike Crump, ricordando che nel 2026 saranno trascorsi vent'anni dal debutto di Gears of War e il lancio di E-Day si pone come una gran bella maniera per festeggiare.

Un ringraziamento per Gears of War: Reloaded

The Coalition ha approfittato dell'occasione per ringraziare i giocatori di Gears of War: Reloaded, che ha subito raggiunto quota un milione di giocatori. "Che siate con noi dal 2006 o che abbiate imbracciato un Lancer per la prima volta quest'anno su una nuova piattaforma, fate parte della famiglia di Gears e vi ringraziamo per il tempo che avete scelto di passare con noi", ha detto Crump.

"È stato fantastico vedere i giocatori riunirsi senza barriere per la prima volta nei quasi venti anni di storia di Gears", ha continuato il capo di The Coalition. "Vedere la nostra community combattere fianco a fianco, sia attraverso la storia della campagna che nelle modalità Versus, ci conferma e ci ricorda perché realizziamo Gears: perché il gaming ci unisce."