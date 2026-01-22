Gears of War: E-Day punterà sulle emozioni, facendo vivere il Giorno dell'Emersione

Gears of War: E-Day è ambientato nella città di Kalona , centro nevralgico del pianeta Sera e obiettivo principale del Giorno dell'Emersione, ovvero il giorno che viene ricordato come l'avvio della guerra contro le Locuste, quando queste comparirono per la prima volta distruggendo buona parte del pianeta.

Il creative director Matt Searcy e altri del team The Coalition hanno parlato anche della narrazione, che avrà un ruolo importante in Gears of War: E-Day, affiancando un gameplay che rimane ovviamente il perno centrale dell'esperienza del gioco, ma con una cura particolare nella costruzione del mondo, visto che si va a recuperare un evento fondamentale nella lore della serie.

Gears of War: E-Day dovrebbe essere in arrivo quest'anno, e cominciano ad emergere alcune informazioni sul gioco anche attraverso interviste agli sviluppatori, come una recente pubblicata da GamesRadar in cui si spiega qualcosa sulla storia del gioco e sul fatto che sarà pieno di emozioni , facendo vivere il Giorno dell'Emersione in pieno.

I quattro giorni di Kalona

"La nostra storia attraversa quattro giorni consecutivi" all'interno di Kalona, una delle prime città a cadere, portando la nazione di Tyrus al collasso, come spiegato da Searcy. La cosa viene vissuta in maniera molto diretta dai giocatori, anche perché questi hanno il tempo di "conoscere profondamente la città".

"Vogliamo che sentano la perdita di ciò che era questo posto: la storia, le persone e le vite che conducevano", "Potrete visitare le strade del centro città, i monumenti storici, le installazioni militari, le raffinerie industriali di Imulsion e persino le periferie boschive".

Tutto questo dovrebbe portare a un capitolo della serie in grado di generare un notevole trasporto emotivo, trattando uno degli eventi più drammatici nella storia di Gears of War.

"La storia del Giorno dell'Emersione racconta ciò che è realmente accaduto alla popolazione di Sera. È stato un evento di portata mondiale e volevamo che i giocatori ne percepissero l'impatto, quindi abbiamo deciso di ambientare il gioco in un'unica città", ha spiegato Searcy.

"Pensiamo che abbia il potenziale per diventare una delle migliori storie della serie Gears, e sicuramente la più emozionante e toccante se si considerano Marcus, Dom e l'origine della fratellanza che stringono in questo gioco".

In precedenza, abbiamo visto che Gears of War: E-Day è il gioco più ambizioso di The Coalition. Non c'è ancora una data di uscita ma un teaser da parte della stessa Microsoft sembrerebbe confermarne l'arrivo nel corso del 2026.