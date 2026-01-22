OpenAI promette un'espansione sostenibile dei suoi data center: energia e acqua sotto controllo

OpenAI ha dichiarato che i suoi data center pagheranno autonomamente i costi energetici e limiteranno l'uso dell'acqua, per ridurre l'impatto su comunità e ambiente.

OpenAI ha annunciato una serie di impegni per ridurre l'impatto ambientale e sociale dei propri data center, rispondendo direttamente alle crescenti preoccupazioni delle comunità locali e all'opposizione verso i grandi progetti legati all'intelligenza artificiale. In una dichiarazione chiara, l'azienda ha affermato che le sue infrastrutture "pagheranno la propria energia" e limiteranno l'uso dell'acqua, sottolineando l'obiettivo di essere "buoni vicini". Uno dei punti più sensibili riguarda i costi energetici. OpenAI ha promesso che le operazioni dei suoi data center non contribuiranno all'aumento delle bollette elettriche per i residenti. "Ci impegniamo a pagare la nostra parte per l'energia, in modo che le nostre attività non facciano salire i prezzi dell'elettricità", ha dichiarato l'azienda.

Come verrà utilizzata l'acqua nei data center di OpenAI? Un altro tema centrale è l'uso dell'acqua. I data center richiedono enormi quantità di acqua, spesso potabile, per il raffreddamento dei server, un aspetto che alimenta forti resistenze da parte delle comunità, soprattutto in aree soggette a stress idrico. OpenAI ha riconosciuto il problema e ha dichiarato di voler ridurre l'impatto attraverso "innovazioni nei sistemi di raffreddamento ad acqua" e miglioramenti nella progettazione dei modelli di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di rendere le infrastrutture più efficienti dal punto di vista delle risorse. L'annuncio di OpenAI arriva in un contesto di crescente tensione tra aziende tecnologiche e territori che ospitano grandi data center.