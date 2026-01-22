Dopo OpenAI, anche Apple prepara un dispositivo IA indossabile

Apple starebbe lavorando a un nuovo accessorio IA indossabile , secondo alcune indiscrezioni. Dopo che OpenAI ha accennato al suo primissimo dispositivo basato sull'intelligenza artificiale, in arrivo nella seconda metà di quest'anno, anche l'azienda di Cupertino avrebbe intenzione di sviluppare un prodotto simile. Come sempre, specifichiamo che si tratta di informazioni non ufficiali, da confermare successivamente.

L’accessorio IA di Apple

Secondo The Information, si tratterebbe di una spilla dotata di due fotocamere e tre microfoni, che gli utenti potranno comodamente indossare sui propri indumenti. L'accessorio viene descritto come un "disco sottile, piatto e circolare con un guscio in alluminio e vetro". Dovrebbe avere le stesse dimensioni di un AirTag ma potrebbe essere leggermente più spesso. Inoltre, dovrebbe avere una fotocamera con obiettivo standard e un'altra con grandangolo per foto e video, oltre ad essere dotato di un altoparlante, una striscia di ricarica simile a quella di Fitbit e un pulsante fisico.

La spilla dovrebbe avere le stesse dimensioni dell'AirTag

Stando a quanto riportato, il prodotto potrebbe arrivare nel 2027 con una produzione iniziale di 20 milioni di unità. Non ci resta che vedere quali novità ha in serbo Apple per noi. Ricordiamo che due ex dipendenti Apple avevano fondato Humane AI, una startup che vendeva proprio una spilla simile, dotata di microfoni e fotocamera integrati. Tuttavia, il prodotto non ha ottenuto il successo sperato e l'azienda ha dovuto chiudere l'attività entro due anni dal debutto.