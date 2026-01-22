1

Funko POP di Astro Bot in sconto su Amazon a meno di 10 €

Tra le offerte di Amazon troviamo il Funko POP di Astro Bot con uno sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   22/01/2026
Funko POP di Astro Bot

Su Amazon è disponibile il Funko POP di Astro Bot a 9,90 € rispetto al prezzo consigliato di 16 €, permettendoti di risparmiare fino al 38%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Funko POP in offerta

Si tratta di un prodotto con licenza ufficiale da poter aggiungere alla tua collezione. La mini statuetta in vinile è alta circa 9,5 cm e si adatta perfettamente alla tua vetrina o scrivania. Il materiale in vinile resistente e di alta qualità è progettato per durare e resistere all'usura quotidiana.

Funko POP di Astro Bot
Funko POP di Astro Bot

Per chi non lo sapesse, Astro Bot è un videogioco pubblicato in esclusiva per PlayStation 5 ed è il sequel di Astro's Playroom.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Funko POP di Astro Bot in sconto su Amazon a meno di 10 €