Kindle Unlimited è gratis per due mesi: approfitta dell'offerta valida per pochi giorni

Amazon Kindle Unlimited offre un periodo d'uso gratuito di ben due mesi, permettendoti di avere accesso a un ricco catalogo di ebook particolarmente apprezzati.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/03/2026
Se vuoi recuperare alcune delle saghe più famose o sei alla ricerca di libri nerd, Kindle Unlimited è gratuito per ben due mesi. Non si tratta di un periodo di prova, ma di una vera e propria promozione disponibile per tutti. Una volta trascorsi 60 giorni, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullarlo prima ancora che scada, in modo da provare il servizio senza impegno. Approfittane andando su questa pagina o cliccando sul box qui sotto. Vediamo ulteriori dettagli su questo servizio e i suoi principali vantaggi.

Un catalogo ricco per gli amanti della lettura

Attraverso Kindle Unlimited scoprirai un ampio catalogo di romanzi particolarmente amati, nonché alcune riviste. Potrai anche recuperare alcune delle saghe più famose come Harry Potter, Il Signore degli Anelli e tante altre ancora, insieme ad altri libri particolarmente amati dagli appassionati. Se ami la lettura è sicuramente un modo pratico per leggere in totale comodità. L'accesso avviene liberamente tramite l'app ufficiale per smartphone, nonché attraverso il tuo Kindle, tablet o computer.

Harry Potter su Kindle Unlimited

Inoltre, potrai scaricare qualsiasi libro presente nel catalogo e leggere senza limiti tutti i contenuti, passando da un romanzo all'altro senza attese o costi aggiuntivi. Insomma, se ami la lettura non puoi lasciarti sfuggire questa promozione, valida fino al 16 marzo.

