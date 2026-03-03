Kindle Unlimited è gratis per due mesi: approfitta dell'offerta valida per pochi giorni

Se vuoi recuperare alcune delle saghe più famose o sei alla ricerca di libri nerd, Kindle Unlimited è gratuito per ben due mesi. Non si tratta di un periodo di prova, ma di una vera e propria promozione disponibile per tutti. Una volta trascorsi 60 giorni, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullarlo prima ancora che scada, in modo da provare il servizio senza impegno. Approfittane andando su questa pagina o cliccando sul box qui sotto. Vediamo ulteriori dettagli su questo servizio e i suoi principali vantaggi.