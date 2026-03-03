Il film de Il Trono di Spade è ancora vivo e vegeto: arrivano i primi dettagli sulla trama

Come riportato da Deadline, nonostante l'assenza di notizie ufficiali il progetto ha continuato a muoversi dietro le quinte e ora può contare su Beau Willimon come sceneggiatore. Willimon è noto per il suo lavoro su Andor e House of Cards, due serie apprezzate per la scrittura politica e la costruzione dei personaggi.

Dopo oltre un anno di assoluto silenzio, arrivano finalmente aggiornamenti sul film de Il Trono di Spade, annunciato nel novembre 2024 e attualmente in sviluppo presso HBO, con il coinvolgimento diretto di George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

La pellicola racconterà le gesta di Aegon il Conquistatore?

I dettagli sulla trama non sono ancora stati confermati, ma il film dovrebbe essere incentrato su Aegon I Targaryen, una delle figure più importanti dell'intera storia di Westeros. Se la scelta venisse ufficializzata, si tratterebbe di un punto di partenza di enorme peso narrativo.

Beau Willimon

Aegon, noto come Aegon il Conquistatore, fu il primo sovrano a unificare i Sette Regni sotto un'unica corona, dando inizio alla dinastia Targaryen. La sua impresa più celebre è la Conquista di Westeros, resa possibile dalla potenza dei draghi e da una strategia militare rapida e brutale, che pose fine all'era dei regni indipendenti.

La sua eredità non si limita alla guerra: dopo la vittoria, Aegon fondò Approdo del Re nel punto esatto in cui era sbarcato nella Baia delle Acque Nere, fece costruire la Fortezza Rossa e ordinò di forgiare il Trono di Spade utilizzando le armi dei nemici sconfitti. Simboli che, se portati sul grande schermo, potrebbero dare vita a uno dei racconti più epici mai ambientati nel mondo creato da Martin.