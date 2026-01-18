Il Trono di Spade avrà una serie sequel con protagonista Arya Stark

HBO sta lavorando a una serie sequel de Il Trono di Spade con protagonista Arya Stark: a riportarlo è stato l'Hollywood Reporter, che ha parlato tuttavia di una produzione ancora in fase "molto preliminare".

Il progetto pare sia stato confermato dopo la cancellazione dell'altro sequel, quello dedicato a Jon Snow, che avrebbe visto il ritorno di Kit Harington. È stato ingaggiato uno sceneggiatore, Quoc Dang Tran, già autore dello show Drops of God per la piattaforma Apple TV+.

Tuttavia non ci sono ancora notizie riguardanti il casting; nemmeno per quanto riguarda Maisie Williams, che ha interpretato il personaggio di Arya per tutte e otto le stagioni di Game of Thrones, e che immaginiamo tornerà in occasione di questa serie.

La nuova storia potrebbe svolgersi nel continente di Essos e raccontare eventi fruibili anche da chi non ha seguito lo show originale, ma è ancora presto per parlarne: magari dopo l'eventuale annuncio ufficiale ne sapremo di più.