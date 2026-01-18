Il Trono di Spade avrà una serie sequel con protagonista Arya Stark

HBO sta lavorando a una serie sequel de Il Trono di Spade con protagonista Arya Stark: a riportarlo è stato l'Hollywood Reporter, che ha parlato tuttavia di una produzione ancora in fase "molto preliminare".
Il progetto pare sia stato confermato dopo la cancellazione dell'altro sequel, quello dedicato a Jon Snow, che avrebbe visto il ritorno di Kit Harington. È stato ingaggiato uno sceneggiatore, Quoc Dang Tran, già autore dello show Drops of God per la piattaforma Apple TV+.
Tuttavia non ci sono ancora notizie riguardanti il casting; nemmeno per quanto riguarda Maisie Williams, che ha interpretato il personaggio di Arya per tutte e otto le stagioni di Game of Thrones, e che immaginiamo tornerà in occasione di questa serie.
La nuova storia potrebbe svolgersi nel continente di Essos e raccontare eventi fruibili anche da chi non ha seguito lo show originale, ma è ancora presto per parlarne: magari dopo l'eventuale annuncio ufficiale ne sapremo di più.
Perché hanno cancellato il sequel con Jon Snow?
Come anticipato dallo stesso George R.R. Martin alcuni mesi fa, Il Trono di Spade avrebbe dovuto avere due seguiti: quello con protagonista Arya Stark, appunto, e uno con protagonista Jon Snow che però è stato cancellato. Per quale motivo?
A quanto sembra, Kit Harington spingeva per portare sullo schermo una versione estremamente cupa del personaggio: un uomo spezzato dai suoi traumi, isolato, privo di scopo e deciso anche a disfarsi della spada Lungartiglio e del metalupo Spettro.
L'attore desiderava che Jon venisse rappresentato come qualcosa di diverso da un eroe, e che alla fine morisse: soluzioni narrative che HBO non ha ritenuto percorribili, decidendo appunto di cancellare il progetto. Di recente, Harington ha dichiarato peraltro di aver chiuso quel capitolo.