Dei seguiti de Il Trono di Spade sono in sviluppo, svela George R.R. Martin

Il Trono di Spade sarà anche finito da anni, ma gli appassionati del mondo de Le cronache del ghiaccio e del fuoco hanno potuto godersi House of the Dragon e il prossimo anno sarà anche il turno di A Knight of the Seven Kingdoms. Questi sono tutti prequel e sappiamo che ce ne sono altri in produzione, ma per quanto riguarda dei veri seguiti de Il Trono di Spade?

Le parole di George R.R. Martin e i progetti de Il Trono di Spade noti

Martin ha affermato: "Oltre a The Knight of the Seven Kingdoms e House of the Dragon, ci sono altri progetti spin-off de Il Trono di Spade in fase di sviluppo. La maggior parte sono prequel. Ce ne sono diversi in fase di sviluppo, cinque o sei serie, e non li sto sviluppando da solo, sto lavorando con altre persone. Sì, ci sono anche alcuni sequel." Ovviamente c'è sempre la possibilità che vengano cancellati prima di andare in onda.

George R.R. Martin ha anche collaborato per creare la lore di Elden Ring

Per chi non è rimasto aggiornato con le ultime novità, ricordiamo che nel 2024 Martin aveva svelato che c'erano 7 show in produzione, quattro dei quali animati. Di queste serie, ne conosciamo solo quattro e sono tutti prequel. Secondo i report, sono in sviluppo due prequel live-action, uno dedicato ad Aegon Il Conquistatore (dedicato alla creazione dei Sette Regni da parte dei Targaryen) e l'altro è Ten Thousand Ships (riguardo a Nymeria, una regina guerriera che ha fondato il regno di Dorne). Per quanto riguarda le serie animate, ci sarà The Golden Empire (che esplora Yi Ti a Essos) e Sea Snake (sul passato di Corlys Velaryon, da House of the Dragon).

Per quanto riguarda i seguiti, invece, è ancora un mistero. Ricordiamo infatti che la serie dedicata a Jon Snow annunciata nel 2022 è stata cancellata secondo l'attore del personaggio, Kit Harington.

Ricordiamo poi che A Knight of the Seven Kingdoms si mostra con un trailer ufficiale: lo spin-off de Il Trono di Spade è vicino.