A Knight of the Seven Kingdoms si mostra con un trailer ufficiale: lo spin-off de Il Trono di Spade è vicino

HBO Max ha reso disponibile un nuovo trailer per A Knight of the Seven Kingdoms, la serie spin-off de Il Trono di Spade. La serie è prevista per gennaio 2026 e adatta la trilogia di racconti brevi di George R. R. Martin nota come "Tales of Dunk and Egg".
Si tratta di un prequel de Il trono di Spade ambientato 100 anni prima la saga principale.
Il trailer di A Knight of the Seven Kingdoms
Il trailer che potete vedere qui sotto ci mostra come lo stile di questa serie è un po' diverso da quello de Il Trono di Spade e House of the Dragon. Il tono è più leggero e vari dialoghi sembrano voler farci sorridere piuttosto che rabbrividire per la violenza e la crudeltà dei personaggi.
La storia, ricordiamo, segue Dunk che vive come cavaliere itinerante e ci mostra la sua relazione con il giovane scudiero Egg. Per aiutarvi ad avere contesto, nel periodo in cui è ambientata la serie i Targaryen siedono ancora sul Trono di Spade e le persone si ricordano ancora degli ultimi draghi.
Peter Claffey e Dexter Sol Ansell saranno Dunk ed Egg e, secondo la showrunner, è stato molto semplice semplice, perché Dexter Sol Ansell è stato tra i primissimi a presentarsi e il bambino (che recita da quando ha due anni) subito ha conquistato il team. Ovviamente sono stati presi in considerazione molti altri per mesi e mesi, ma alla fine i selettori del cast tornavano sempre a lui. Peter Claffey era invece già noto in quanto attore e anche come giocatore di rugby e ha convinto a ogni incontro i membri del team sempre di più.
Ricordiamo inoltre che A Knight of the Seven Kingdoms viene elogiato da George R. R. Martin che accusa invece House of the Dragon.