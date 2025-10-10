A Knight of the Seven Kingdoms si mostra con un trailer ufficiale: lo spin-off de Il Trono di Spade è vicino

HBO Max ha reso disponibile un nuovo trailer per A Knight of the Seven Kingdoms , la serie spin-off de Il Trono di Spade. La serie è prevista per gennaio 2026 e adatta la trilogia di racconti brevi di George R. R. Martin nota come "Tales of Dunk and Egg".

Il trailer di A Knight of the Seven Kingdoms

Il trailer che potete vedere qui sotto ci mostra come lo stile di questa serie è un po' diverso da quello de Il Trono di Spade e House of the Dragon. Il tono è più leggero e vari dialoghi sembrano voler farci sorridere piuttosto che rabbrividire per la violenza e la crudeltà dei personaggi.

La storia, ricordiamo, segue Dunk che vive come cavaliere itinerante e ci mostra la sua relazione con il giovane scudiero Egg. Per aiutarvi ad avere contesto, nel periodo in cui è ambientata la serie i Targaryen siedono ancora sul Trono di Spade e le persone si ricordano ancora degli ultimi draghi.

Peter Claffey e Dexter Sol Ansell saranno Dunk ed Egg e, secondo la showrunner, è stato molto semplice semplice, perché Dexter Sol Ansell è stato tra i primissimi a presentarsi e il bambino (che recita da quando ha due anni) subito ha conquistato il team. Ovviamente sono stati presi in considerazione molti altri per mesi e mesi, ma alla fine i selettori del cast tornavano sempre a lui. Peter Claffey era invece già noto in quanto attore e anche come giocatore di rugby e ha convinto a ogni incontro i membri del team sempre di più.

Ricordiamo inoltre che A Knight of the Seven Kingdoms viene elogiato da George R. R. Martin che accusa invece House of the Dragon.