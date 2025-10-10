0

Disney+ ora costa di più anche in Italia, vediamo i nuovi prezzi annunciati e in vigore a partire da oggi

Come era facile aspettarsi, l'aumento di prezzo di Disney+ ha raggiunto anche l'Italia: vediamo dunque i nuovi prezzi annunciati dalla compagnia e da quando saranno praticati.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/10/2025
Il castello delle produzioni Disney

A breve distanza dalle variazioni applicate in USA, Disney+ aumenta di prezzo anche in Italia, aggiornando il listino per coloro che sono già clienti e anche per chi sottoscrive un nuovo abbonamento: vediamo dunque i nuovi prezzi annunciati anche dalle nostre parti.

Coloro che hanno già l'abbonamento attivo dovrebbero aver ricevuto comunicazione al riguardo attraverso una email, ma i nuovi piani sono comunque già visibili sul sito ufficiale, con gli aumenti giustificati dalla compagnia con la necessità di incrementare la qualità del servizio.

Il nuovo listino con i prezzi aumentati arriva a ruota rispetto all'aumento di prezzo in USA ed è valido da questo mese per i nuovi abbonati, mentre entrerà in vigore da novembre per chi ha già un abbonamento attivo al servizio streaming di Disney.

Il nuovo listino per gli abbonamenti a Disney+

Non si tratta di variazioni molto consistenti, a dire il vero: si parla di aumenti di circa 1€ su base mensile per i due abbonamenti standard e di 2€ per il Premium, che si traducono in variazioni in proporzione anche minori per i piani annuali.

I nuovi prezzi per i piani di Disney+
I nuovi prezzi per i piani di Disney+

Rispetto ad altri casi, gli aumenti sono dunque quasi impercettibili, ma fanno comunque parte di una tendenza che non sembra accennare a placarsi in questo periodo.

Questi sono dunque i nuovi prezzi:

  • Disney+ Standard con pubblicità: 6,99€ al mese (era 5,99€ in precedenza)
  • Disney+ Standard: 10,99€ al mese (era 9,99€ in precedenza) o 109,90€ all'anno (era 99,90 in precedenza)
  • Disney+ Premium: 15,99€ al mese (era 13,99€ in precedenza) o 159,90€ all'anno (era 139,90€ in precedenza)

In sostanza, si passa a 6,99€ al mese per il piano Standard con pubblicità (risoluzione 1080p, 2 dispositivi contemporanei), 10,99€ al mese per quello Standard (senza pubblicità, 1080p e 2 dispositivi) e 15,99€ al mese per quello Premium (senza pubblicità, 4K e 4 dispositivi), con gli aumenti che sembrano più consistenti con l'abbonamento annuale ma quest'ultimo risulta comunque più conveniente rispetto al mensile.

Per i nuovi abbonati i prezzi in questione sono già attivi, per chi è già abbonato da prima del 30 settembre inizieranno ad essere validi dal 4 novembre per gli abbonamenti mensili e dal 25 novembre per quelli annuali.

