Disney+ ora costa di più anche in Italia, vediamo i nuovi prezzi annunciati e in vigore a partire da oggi

Il nuovo listino con i prezzi aumentati arriva a ruota rispetto all' aumento di prezzo in USA ed è valido da questo mese per i nuovi abbonati, mentre entrerà in vigore da novembre per chi ha già un abbonamento attivo al servizio streaming di Disney.

Coloro che hanno già l'abbonamento attivo dovrebbero aver ricevuto comunicazione al riguardo attraverso una email, ma i nuovi piani sono comunque già visibili sul sito ufficiale, con gli aumenti giustificati dalla compagnia con la necessità di incrementare la qualità del servizio.

A breve distanza dalle variazioni applicate in USA, Disney+ aumenta di prezzo anche in Italia , aggiornando il listino per coloro che sono già clienti e anche per chi sottoscrive un nuovo abbonamento: vediamo dunque i nuovi prezzi annunciati anche dalle nostre parti.

Il nuovo listino per gli abbonamenti a Disney+

Non si tratta di variazioni molto consistenti, a dire il vero: si parla di aumenti di circa 1€ su base mensile per i due abbonamenti standard e di 2€ per il Premium, che si traducono in variazioni in proporzione anche minori per i piani annuali.

I nuovi prezzi per i piani di Disney+

Rispetto ad altri casi, gli aumenti sono dunque quasi impercettibili, ma fanno comunque parte di una tendenza che non sembra accennare a placarsi in questo periodo.

Questi sono dunque i nuovi prezzi:

Disney+ Standard con pubblicità: 6,99€ al mese (era 5,99€ in precedenza)

(era 5,99€ in precedenza) Disney+ Standard: 10,99€ al mese (era 9,99€ in precedenza) o 109,90€ all'anno (era 99,90 in precedenza)

(era 9,99€ in precedenza) o 109,90€ all'anno (era 99,90 in precedenza) Disney+ Premium: 15,99€ al mese (era 13,99€ in precedenza) o 159,90€ all'anno (era 139,90€ in precedenza)

In sostanza, si passa a 6,99€ al mese per il piano Standard con pubblicità (risoluzione 1080p, 2 dispositivi contemporanei), 10,99€ al mese per quello Standard (senza pubblicità, 1080p e 2 dispositivi) e 15,99€ al mese per quello Premium (senza pubblicità, 4K e 4 dispositivi), con gli aumenti che sembrano più consistenti con l'abbonamento annuale ma quest'ultimo risulta comunque più conveniente rispetto al mensile.

Per i nuovi abbonati i prezzi in questione sono già attivi, per chi è già abbonato da prima del 30 settembre inizieranno ad essere validi dal 4 novembre per gli abbonamenti mensili e dal 25 novembre per quelli annuali.