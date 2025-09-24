Disney+ aumenta nuovamente il prezzo degli abbonamenti in USA: è conto alla rovescia per gli utenti italiani

Disney+ ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi negli Stati Uniti a partire dal 21 ottobre 2025, confermando una tendenza ormai annuale. Negli USA il piano con pubblicità passerà da 9,99 a 11,99 dollari al mese, mentre l'abbonamento Premium senza inserzioni salirà da 15,99 a 18,99 dollari. Anche i piani annuali saranno più costosi, con rincari fino a 30 dollari.
Questa politica di revisione dei listini rientra nella strategia della compagnia di rendere finalmente profittevole il business dello streaming, obiettivo raggiunto per la prima volta solo lo scorso anno. L'aumento negli Stati Uniti appare come un segnale chiaro: presto anche altri mercati, tra cui l'Italia, vedranno tariffe più alte.
Disney+ aumento prezzi: conto alla rovescia per il rincaro in Italia
Nel nostro Paese non esiste ancora un comunicato ufficiale, ma i segnali sono già evidenti. L'ultima promozione italiana, valida fino al 27 settembre 2025, prevede tre mesi a prezzo scontato con la precisazione che al termine si applicherà "il prezzo mensile del piano in vigore al momento del pagamento". Tale prezzo parte da 6,99 euro, mentre attualmente il piano con pubblicità costa 5,99 euro.
Questo dettaglio lascia intendere che un incremento minimo di un euro sia ormai inevitabile. Le previsioni parlano di aumenti anche per gli altri profili. L'abbonamento Standard senza pubblicità dovrebbe passare da 9,99 a 10,99€al mese, mentre il Premium potrebbe salire da 13,99 a 15,99€. Per i piani annuali, invece, i rincari stimati oscillano tra i 10 e i 20€.
Disney+ aumento prezzi: prima gli USA poi l'Europa (e l'Italia)
Questa mossa non sorprende: la società aveva già applicato lo stesso schema negli anni passati, con aumenti negli Stati Uniti seguiti a stretto giro da quelli in Europa e in Italia. Già nel 2022, 2023 e 2024 Disney aveva rivisto i listini con cadenza regolare, consolidando la sensazione che i rincari autunnali siano diventati una prassi.
Gli utenti italiani, quindi, devono prepararsi a tariffe più alte per continuare ad accedere al vasto catalogo di contenuti Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Staremo a vedere, dunque, quando e se arriverà questo aumento dei prezzi di Disney+ anche in Italia. Come reagireste ad un incremento dei costi seppur di pochi euro? Fatecelo sapere con un commento!