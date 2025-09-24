Disney+ aumenta nuovamente il prezzo degli abbonamenti in USA: è conto alla rovescia per gli utenti italiani

Disney+ ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi negli Stati Uniti a partire dal 21 ottobre 2025 , confermando una tendenza ormai annuale. Negli USA il piano con pubblicità passerà da 9,99 a 11,99 dollari al mese , mentre l'abbonamento Premium senza inserzioni salirà da 15,99 a 18,99 dollari . Anche i piani annuali saranno più costosi, con rincari fino a 30 dollari .

Questo dettaglio lascia intendere che un incremento minimo di un euro sia ormai inevitabile . Le previsioni parlano di aumenti anche per gli altri profili. L'abbonamento Standard senza pubblicità dovrebbe passare da 9,99 a 10,99€al mese , mentre il Premium potrebbe salire da 13,99 a 15,99€ . Per i piani annuali, invece, i rincari stimati oscillano tra i 10 e i 20€ .

Disney+ aumento prezzi: prima gli USA poi l'Europa (e l'Italia)

Questa mossa non sorprende: la società aveva già applicato lo stesso schema negli anni passati, con aumenti negli Stati Uniti seguiti a stretto giro da quelli in Europa e in Italia. Già nel 2022, 2023 e 2024 Disney aveva rivisto i listini con cadenza regolare, consolidando la sensazione che i rincari autunnali siano diventati una prassi.

Gli utenti italiani, quindi, devono prepararsi a tariffe più alte per continuare ad accedere al vasto catalogo di contenuti Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Staremo a vedere, dunque, quando e se arriverà questo aumento dei prezzi di Disney+ anche in Italia. Come reagireste ad un incremento dei costi seppur di pochi euro? Fatecelo sapere con un commento!