0

Il controller wireless SCUF ENVISION PRO per PC è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller wireless SCUF ENVISION PRO al prezzo più basso di sempre. Vediamo meglio le sue caratteristiche.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   24/09/2025
Controller wireless SCUF ENVISION PRO

Su Amazon è disponibile il controller wireless SCUF ENVISION PRO a 139,90 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 159,99 € e il prezzo consigliato di 209,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 33%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del controller SCUF ENVISION PRO

Si tratta di un controller di fascia alta per PC. Questo prodotto presenta quattro palette riconfigurabili sul retro, cinque G-Key completamente personalizzabili per macro avanzate, oltre all'integrazione con iCUE di Corsair. Ai lati troviamo due pulsanti SAX progettati per configurazioni aggiuntive e pensati per adattarsi al posizionamento naturale delle dita.

Controller SCUF ENVISION PRO
Controller SCUF ENVISION PRO

I pulsanti meccanici OMRON si attivano immediatamente e simulano il clic di un mouse, mentre la velocità wireless SlipStream di Corsair garantisce prestazioni sempre fluide. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.

