Xiaomi presenta gli auricolari OpenWear Stereo Pro: dettagli, informazioni, prezzi e uscita

La linea Artificial Intelligence of Things di Xiaomi nasce con l'intento di integrare la tecnologia nel quotidiano delle nostre vite, in modo naturale. Di questa gamma fanno parte molti prodotti che vanno oltre la telefonia e abbracciano anche mobilità, casa e lifestyle. Proprio in quest'ultima categoria fanno la loro comparsa sul mercato le OpenWear Stereo Pro, notevole evoluzione del modello open-wear di Xiaomi. Come tutte le cuffie di questo tipo, pensate per garantire un audio immersivo e di qualità senza isolare dal contesto circostante, i punti principali su cui ha lavorato Xiaomi sono qualità audio e design. Il supporto a tre punti e il filo in titanio gommato garantiscono un uso prolungato e sempre confortevole in qualunque situazione, dall'utilizzo in casa all'allenamento sportivo.

Caratteristiche tecniche Per quanto riguarda l'audio, le OpenWear Stereo Pro sfruttano un sistema multi-driver capace di creare un profilo di ascolto bilanciato in base al tipo di contenuto riprodotto, sia questa una telefonata, musica, podcast o video. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche. Scheda tecnica Xiaomi OpenWear Stereo Pro Tipologia : auricolari open-wear

: auricolari open-wear Dimensioni: 34.9 x 50.8 x 16.7mm

34.9 x 50.8 x 16.7mm Peso : Singolo auricolare: 9g (~10.2g) Con custodia: circa 72 g

: Audio: Tweeter PZT Doppi armatures bilanciate Driver dinamico da 18x13mm Riduzione della dispersione sonora Codec: AAC, SBC, LDAC Audio dimensionale EQ: 5 profili audio inclusa la sintonizzazione Harman AudioEFX Harman AudioEFX e Harman Master

Batteria: Durata della batteria (singola carica): fino a 8.5 ore Durata della batteria (con custodia): fino a 45 ore Ricarica rapida: fino a 2 ore di ascolto musicale con 10 minuti di ricarica

Connettore ricarica : USB-C

: USB-C Connettività : Bluetooth 5.4

: Bluetooth 5.4 Colori : Graphite Black Titan Gray Sand Gold

: Prezzo consigliato: 149,99€

Performance di ascolto Come si può vedere dalla scheda tecnica, Xiaomi ha lavorato a lungo per migliorare le sue cuffie open ear. La certificazione Hi-Res Audio Wireless con codec LDAC è pensata per mantenere la qualità del suono, preservando le diverse sfumature delle tracce audio, mentre le impostazioni Harman AudioEFX e Harman Master EQ ampliano le possibilità di personalizzazione dell'esperienza di ascolto. Graphite Black, Titan Gray e Sand Gold sono le tre colorazioni degli auricolari Xiaomi OpenWear Stereo Pro La tecnologia audio si basa su diversi componenti: un tweeter PZT per alti nitidi e dettagliati, doppie armature bilanciate per un'ottima performance sulle alte frequenze, e un driver dinamico da 18 x 13mm che, grazie a un diaframma più ampio, produce bassi potenti e profondi. Inoltre, il sistema di audio dimensionale adatta la riproduzione del suono in tempo reale in base ai movimenti della testa.