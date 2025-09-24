Xiaomi presenta gli auricolari OpenWear Stereo Pro: dettagli, informazioni, prezzi e uscita

La linea Artificial Intelligence of Things di Xiaomi nasce con l'intento di integrare la tecnologia nel quotidiano delle nostre vite, in modo naturale. Di questa gamma fanno parte molti prodotti che vanno oltre la telefonia e abbracciano anche mobilità, casa e lifestyle. Proprio in quest'ultima categoria fanno la loro comparsa sul mercato le OpenWear Stereo Pro, notevole evoluzione del modello open-wear di Xiaomi. Come tutte le cuffie di questo tipo, pensate per garantire un audio immersivo e di qualità senza isolare dal contesto circostante, i punti principali su cui ha lavorato Xiaomi sono qualità audio e design. Il supporto a tre punti e il filo in titanio gommato garantiscono un uso prolungato e sempre confortevole in qualunque situazione, dall'utilizzo in casa all'allenamento sportivo.
Caratteristiche tecniche
Per quanto riguarda l'audio, le OpenWear Stereo Pro sfruttano un sistema multi-driver capace di creare un profilo di ascolto bilanciato in base al tipo di contenuto riprodotto, sia questa una telefonata, musica, podcast o video. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche.
Scheda tecnica Xiaomi OpenWear Stereo Pro
- Tipologia: auricolari open-wear
- Dimensioni:34.9 x 50.8 x 16.7mm
- Peso:
- Singolo auricolare: 9g (~10.2g)
- Con custodia: circa 72 g
- Audio:
- Tweeter PZT
- Doppi armatures bilanciate
- Driver dinamico da 18x13mm
- Riduzione della dispersione sonora
- Codec: AAC, SBC, LDAC
- Audio dimensionale
- EQ: 5 profili audio inclusa la sintonizzazione Harman AudioEFX
- Harman AudioEFX e Harman Master
- Batteria:
- Durata della batteria (singola carica): fino a 8.5 ore
- Durata della batteria (con custodia): fino a 45 ore
- Ricarica rapida: fino a 2 ore di ascolto musicale con 10 minuti di ricarica
- Connettore ricarica: USB-C
- Connettività: Bluetooth 5.4
- Colori:
- Graphite Black
- Titan Gray
- Sand Gold
- Prezzo consigliato: 149,99€
Performance di ascolto
Come si può vedere dalla scheda tecnica, Xiaomi ha lavorato a lungo per migliorare le sue cuffie open ear. La certificazione Hi-Res Audio Wireless con codec LDAC è pensata per mantenere la qualità del suono, preservando le diverse sfumature delle tracce audio, mentre le impostazioni Harman AudioEFX e Harman Master EQ ampliano le possibilità di personalizzazione dell'esperienza di ascolto.
La tecnologia audio si basa su diversi componenti: un tweeter PZT per alti nitidi e dettagliati, doppie armature bilanciate per un'ottima performance sulle alte frequenze, e un driver dinamico da 18 x 13mm che, grazie a un diaframma più ampio, produce bassi potenti e profondi. Inoltre, il sistema di audio dimensionale adatta la riproduzione del suono in tempo reale in base ai movimenti della testa.
Custodia e altre caratteristiche
La custodia compatta delle Xiaomi OpenWear Stereo Pro è dotata di una chiusura magnetica, che assicura gli auricolari e ne facilita il trasporto. La batteria offre fino a 8,5 ore di riproduzione con una singola carica, estendibili fino a 45 ore utilizzando la custodia di ricarica. Quando la batteria è quasi scarica, la ricarica rapida permette di ottenere fino a 2 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica. Gli auricolari sono disponibili nei colori Graphite Black, Titan Gray e Sand Gold.
Molto interessante la funzione registrazione integrata, attivabile direttamente dagli auricolari o dalla custodia. I controlli touch consentono di gestire facilmente volume, riproduzione e navigazione tra le tracce con tocchi singoli, doppi o tripli. Una pressione prolungata attiva l'assistente vocale o la modalità di registrazione.
L'app Xiaomi Earbuds funge da centro di controllo per personalizzare l'esperienza d'uso. Attraverso l'app è possibile configurare i controlli gestuali, monitorare lo stato della batteria, regolare gli effetti audio, registrare l'audio e localizzare gli auricolari in caso di smarrimento.
Il prezzo consigliato degli auricolari Xiaomi OpenWear Stereo Pro è di €149,99 e sono disponibili fin da subito per l'acquisto.