Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles ha ricevuto ottimi voti nelle recensioni internazionali

Giusto pochi minuti fa è scaduto l'embargo sulle recensioni di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles , la remaster dell'amato GDR strategico del 1997. Scopriamo come è stato accolto dalla critica.

Una remaster imperdibile?

Di seguito i voti della stampa internazionale:

Eurogamer - 100

CGMagazine - 100

Hardcore Gamer - 100

Critical Hits - 95

PSX Brasil - 95

Dualshockers - 95

Final Weapon - 90

Gameractor UK - 90

Gamer Escape - 90

Gamers Heroes - 90

Hey Poor Player - 90

GamesRadar+ - 90

Noisy Pixel - 90

Push Square - 90

IGN - 90

GameSpot - 90

Worth Playing - 90

PlayStation LifeStyle - 90

RPG Site - 90

RPG Fan - 90

COGconnected - 90

Siliconera - 90

Checkpoint Gaming - 85

GamersRD - 85

Destructoid - 80

TheSixthAxis - 80

TechRadar Gaming - 80

TheGamer - 80

GameRant - 80

AreaJugones - 75

WellPlayed - 75

Come abbiamo visto, sono già online numerose recensioni a livello globale e tutte concordano sul fatto che quello proposto da Square Enix è un rifacimento di qualità, imperdibile per chi ha amato il Final Fantasy Tactics originale e potenzialmente un gioco valido anche per i giocatori di nuova generazione. Il gioco ha fatto incetta di parecchi 9 e non manca anche qualche punteggio pieno, con la media dei voti che al momento è di 87 su Metacritic e di 88 su OpenCritic.

Vi ricordiamo che Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles sarà disponibile dal 30 settembre su PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2, Xbox Series X|S e PC (Steam).