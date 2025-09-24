Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles ha ricevuto ottimi voti nelle recensioni internazionali

Giusto pochi minuti fa è scaduto l'embargo sulle recensioni di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, la remaster dell'amato GDR strategico del 1997. Scopriamo come è stato accolto dalla critica.
Come di consueto, prima di passare in rassegna i voti assegnati dalle testate internazionali, vi suggeriamo, se già non lo avete fatto, di leggere la nostra recensione di Final Fantasy Tactics - The Ivalice.
Una remaster imperdibile?
Di seguito i voti della stampa internazionale:
- Eurogamer - 100
- CGMagazine - 100
- Hardcore Gamer - 100
- Critical Hits - 95
- PSX Brasil - 95
- Dualshockers - 95
- Final Weapon - 90
- Gameractor UK - 90
- Gamer Escape - 90
- Gamers Heroes - 90
- Hey Poor Player - 90
- GamesRadar+ - 90
- Noisy Pixel - 90
- Push Square - 90
- IGN - 90
- GameSpot - 90
- Worth Playing - 90
- PlayStation LifeStyle - 90
- RPG Site - 90
- RPG Fan - 90
- COGconnected - 90
- Siliconera - 90
- Checkpoint Gaming - 85
- GamersRD - 85
- Destructoid - 80
- TheSixthAxis - 80
- TechRadar Gaming - 80
- TheGamer - 80
- GameRant - 80
- AreaJugones - 75
- WellPlayed - 75
Come abbiamo visto, sono già online numerose recensioni a livello globale e tutte concordano sul fatto che quello proposto da Square Enix è un rifacimento di qualità, imperdibile per chi ha amato il Final Fantasy Tactics originale e potenzialmente un gioco valido anche per i giocatori di nuova generazione. Il gioco ha fatto incetta di parecchi 9 e non manca anche qualche punteggio pieno, con la media dei voti che al momento è di 87 su Metacritic e di 88 su OpenCritic.
Vi ricordiamo che Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles sarà disponibile dal 30 settembre su PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2, Xbox Series X|S e PC (Steam).