0

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles ha ricevuto ottimi voti nelle recensioni internazionali

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles ha ricevuto giudizi globalmente molto positivi dalla stampa internazionale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/09/2025
Un artwork con i protagonisti di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Articoli News Video Immagini

Giusto pochi minuti fa è scaduto l'embargo sulle recensioni di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, la remaster dell'amato GDR strategico del 1997. Scopriamo come è stato accolto dalla critica.

Come di consueto, prima di passare in rassegna i voti assegnati dalle testate internazionali, vi suggeriamo, se già non lo avete fatto, di leggere la nostra recensione di Final Fantasy Tactics - The Ivalice.

Una remaster imperdibile?

Di seguito i voti della stampa internazionale:

  • Eurogamer - 100
  • CGMagazine - 100
  • Hardcore Gamer - 100
  • Critical Hits - 95
  • PSX Brasil - 95
  • Dualshockers - 95
  • Final Weapon - 90
  • Gameractor UK - 90
  • Gamer Escape - 90
  • Gamers Heroes - 90
  • Hey Poor Player - 90
  • GamesRadar+ - 90
  • Noisy Pixel - 90
  • Push Square - 90
  • IGN - 90
  • GameSpot - 90
  • Worth Playing - 90
  • PlayStation LifeStyle - 90
  • RPG Site - 90
  • RPG Fan - 90
  • COGconnected - 90
  • Siliconera - 90
  • Checkpoint Gaming - 85
  • GamersRD - 85
  • Destructoid - 80
  • TheSixthAxis - 80
  • TechRadar Gaming - 80
  • TheGamer - 80
  • GameRant - 80
  • AreaJugones - 75
  • WellPlayed - 75
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles presenta il suo sistema di combattimento in video Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles presenta il suo sistema di combattimento in video

Come abbiamo visto, sono già online numerose recensioni a livello globale e tutte concordano sul fatto che quello proposto da Square Enix è un rifacimento di qualità, imperdibile per chi ha amato il Final Fantasy Tactics originale e potenzialmente un gioco valido anche per i giocatori di nuova generazione. Il gioco ha fatto incetta di parecchi 9 e non manca anche qualche punteggio pieno, con la media dei voti che al momento è di 87 su Metacritic e di 88 su OpenCritic.

Vi ricordiamo che Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles sarà disponibile dal 30 settembre su PS4, PS5, Nintendo Switch e Switch 2, Xbox Series X|S e PC (Steam).

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles ha ricevuto ottimi voti nelle recensioni internazionali