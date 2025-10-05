PlayStation ha pubblicato il trailer di lancio italiano di Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, che a quanto pare è completamente diverso rispetto alla versione giapponese che abbiamo visto alcuni giorni fa.

Certo, i presupposti sono gli stessi: il video introduce i personaggi e l'ambientazione del gioco, procedendo poi a illustrare le meccaniche strategiche che caratterizzano il sistema di combattimento, nonché naturalmente il lavoro di rimasterizzazione effettuato.

Pubblicato originariamente nel 1997 sulla prima PlayStation, The Ivalice Chronicles si è distinto all'epoca per la sua sorprendente maturità narrativa e per la profondità dei temi affrontati, che ruotavano attorno a classismo, religione e potere, prendendo spunto da classici come Il Nome della Rosa ed eventi storici come la Guerra dei Cent'anni.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra recensione, sotto questi aspetti il gioco risulta ancora tremendamente attuale, ma la riedizione realizzata da Square Enix lascia a desiderare per quanto concerne il comparto tecnico e non include una localizzazione in italiano.