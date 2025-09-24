Che poi Final Fantasy Tactics non era il miglior GDR strategico della sua generazione - non in un mondo dove esisteva anche Tactics Ogre - ma aveva il marchio a dargli una marcia in più e quando Yasumi Matsuno lasciò Quest per passare a Squaresoft , proprio dopo l'uscita del suddetto Tactics Ogre nel 1995, intravide le potenzialità del suo nuovo team e di PlayStation e decise che, prima di fare un videogioco, voleva raccontare soprattutto una storia. E ancora oggi, a quasi trent'anni di distanza, il suo obiettivo è rimasto quello, tanto da sbilanciare la lavorazione di questa remaster in un senso piuttosto che nell'altro.

La remaster di Final Fantasy Tactics farà discutere tantissimo anche i fan più sfegatati del marchio e di Square Enix, che nel 2025 vende a prezzo pieno un titolo del 1997 con un minimo sindacale di cambiamenti e modernizzazioni. Ma è davvero così? La faccenda è più complicata, ma vogliamo subito rassicurarvi: abbiamo rigiocato Tactics a tanti anni di distanza dalla sua precedente iterazione (The War of the Lions per PSP e sistemi mobile) ed è stato come se non fosse passato un minuto. In fondo i capolavori immortali restano eternamente giovani.

La storia prima del gameplay

Final Fantasy Tactics si smarcava dai GDR nipponici della sua epoca - e dagli stessi Final Fantasy - perché dietro c'era un percorso, una riflessione e una cultura. Matsuno, che aveva maturato una certa esperienza in intrighi fantapolitici con i suoi Ogre Battle e Tactics Ogre - non voleva solo raccontare una storia di cappa e spada con elementi fantasy gettati alla rinfusa, ma anche criticare la società sotto gli aspetti che più gli davano da pensare.

E lo ha fatto cominciando dalla lotta di classe, in un momento in cui il Giappone non se la passava benissimo, alla diseguaglianza sul luogo di lavoro, avendo trascorso anni a osservare le ferree scale gerarchiche negli uffici nipponici, passando per il problema dei culti religiosi e della diffusione di un cristianesimo distorto nel Medioevo, ispirandosi al ritrovamento dei rotoli del Mar Morto e nientepopodimeno che al capolavoro di Umberto Eco, Il nome della rosa, ma anche a eventi storici come la guerra dei cent'anni e la guerra delle rose.

Tactics restava nel cuore per una narrativa molto più adulta rispetto ai Final Fantasy che lo avevano preceduto. Matsuno aveva attinto all'immaginario prestabilito nei capitoli precedenti per creare un universo - Ivalice - che avrebbe poi riutilizzato in seguito, a cominciare da Vagrant Story. Un universo che oggi assimileremmo facilmente a quello de Il trono di spade, che pure usciva con il suo primo volume nel '96 e forse potrebbe aver ispirato almeno in parte le ultime riscritture del gioco.

Ivalice è un mondo brutale, fatto di intrighi, guerre e complotti, ma è anche un mondo di gentilezza in cui pochi e insicuri eroi lottano con le unghie e con i denti contro l'ingiustizia. Uno di loro è Ramza, rampollo della dinastia Beoulve, che si ritrova a combattere una guerra più grande di lui, come in tutte le grandi storie di avventura. E un conto sono gli intrighi familiari e i giochi di potere politici. Un conto sono gli amici che credi morti e che ricompaiono totalmente cambiati e non sai da che parte stanno. Ma quando ci si mettono anche le leggende, in particolare se si parla di pietre magiche in grado di conferire poteri divini a chi le possiede, allora il problema si fa enorme.

The Ivalice Chronicles include una sorta di enciclopedia che aiuta a riepilogare la complessa storia del gioco

La storia di Final Fantasy Tactics è lunga e complessa, e forse è per questo che il nuovo director Kazutoyo Maehiro, ispirandosi a Final Fantasy XVI, ha fatto includere una schermata chiamata Chronicle in cui è possibile rivedere filmati, consultare riassunti della storia, collegamenti narrativi e profili dei tantissimi personaggi. È una delle funzionalità migliori della remaster, che impreziosisce una narrativa che merita ogni elogio sperticato. Nonostante le sue qualità, il Final Fantasy Tactics originale era viziato da errori di traduzione e di adattamento in lingua inglese che hanno tormentato a lungo gli appassionati. Square Enix aveva già sistemato un po' di cose con l'edizione The War of the Lions, ma con The Ivalice Chronicles ha fatto il salto di qualità.

Per cominciare, il gioco ora è completamente doppiato in giapponese e in inglese: nel secondo caso, può contare tra alcuni dei migliori talenti in circolazione, tra cui Ben Starr, che ha dato voce a Clive Rosfield in Final Fantasy XVI e che in The Ivalice Chronicles doppia Dycedarg, ma anche Harry McEntire (Noah in Xenoblade Chronicles 3) o attori famosi come Kevin McNally. Non solo. Per l'occasione, gli scrittori di Square Enix hanno riveduto e corretto i testi giapponesi del gioco originale, aggiungendo interi dialoghi, e il team di localizzazione ha riadattato quasi da capo l'intero gioco, adottando un lessico meravigliosamente colto che, per intenderci, ricorda moltissimo la localizzazione di Final Fantasy XIV e Final Fantasy XVI. I fan dell'originale potrebbero restare un po' spaesati da alcuni cambiamenti, ma non ce n'è uno che non sia stato per il meglio.

I testi sono stati quasi interamente riscritti per l'edizione The Ivalice Chronicles

In pillole, questo significa che Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles è rimasto completamente in inglese, e un inglese forbito, peraltro, che potrebbe dare qualche problema a chi mastica poco la lingua d'Albione. Una scelta discutibile, considerando la popolarità del marchio e del titolo nello specifico anche nel nostro paese.

Il gioco, inoltre, include due versioni di Final Fantasy Tactics sulle quali bisogna fare chiarezza: una è appunto The Ivalice Chronicles, quella rimasterizzata con un nuovo adattamento, vari miglioramenti e il doppiaggio in due lingue; l'altra è la versione Classica, in cui i testi si riferiscono alla versione PlayStation in giapponese e alla versione War of the Lions per la lingua inglese. Nonostante ciò, a livello di gameplay e contenuti le due versioni ricalcano esattamente quella del '97 - con l'eccezione del salvataggio automatico - e non quella PSP: mancano quindi i Job aggiuntivi, Balthier come personaggio segreto e così via. Ma allora cosa c'è veramente di nuovo in questa remaster?