Il doppio cosplay di Xena e Callisto di Koriel e Azura Cosplay è un grande omaggio alla serie anni '90

Se siete nati negli anni '90 probabilmente vi sarà capitato di guardare la serie TV di Xena - Principessa Guerriera. Se la risposta è sì, allora lo stupendo doppio cosplay di Xena e Callisto firmato da korielcreations e azuracosplayofficial vi sbloccheranno un bel ricordo.

Andata in onda tra il 1995 e il 2001, Xena - Principessa Guerriera è una serie TV ambientata nell'antica Grecia che narra le avventure eroiche dell'omonima protagonista (interpretata da Lucy Lawless), "l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie" in viaggio per redimere i suoi peccati passati e trae ispirazione dalle varie mitologie di tutto il mondo, in particolare da quella greca. Callisto (Hudson Leick), invece, è la principale nemesi di Xena, una guerriera spietata che prova in tutti i modi a distruggere la protagonista sia fisicamente che mentalmente.