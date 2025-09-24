Il doppio cosplay di Xena e Callisto di Koriel e Azura Cosplay è un grande omaggio alla serie anni '90

Se siete nati negli anni '90 probabilmente vi sarà capitato di guardare la serie TV di Xena - Principessa Guerriera. Se la risposta è sì, allora lo stupendo doppio cosplay di Xena e Callisto firmato da korielcreations e azuracosplayofficial vi sbloccheranno un bel ricordo.
Andata in onda tra il 1995 e il 2001, Xena - Principessa Guerriera è una serie TV ambientata nell'antica Grecia che narra le avventure eroiche dell'omonima protagonista (interpretata da Lucy Lawless), "l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie" in viaggio per redimere i suoi peccati passati e trae ispirazione dalle varie mitologie di tutto il mondo, in particolare da quella greca. Callisto (Hudson Leick), invece, è la principale nemesi di Xena, una guerriera spietata che prova in tutti i modi a distruggere la protagonista sia fisicamente che mentalmente.
Due cosplay di Xena e Callisto che sembrano arrivare direttamente dal set della serie TV
Negli scatti realizzati da korielcreations e azuracosplayofficial, vediamo Xena e Callisto in posa mentre impugnano entrambe con una mano il Chakram, l'iconica arma a forma di disco metallico affilato, usato sia come arma da lancio che da combattimento ravvicinato. La qualità di entrambi i cosplay è eccezionale per quanto riguarda costumi, acconciature e trucco. In particolare, la Xena di Koriel è praticamente identica alla versione originale interpretata da Lucy Lawless.
