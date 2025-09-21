Il cosplay di Triss Merigold da The Witcher firmato narga_lifestream indossa un kimono

Triss svolge un ruolo centrale all'interno dei videogiochi sviluppati da CD Projekt RED, tanto in The Witcher 2: Assassins of Kings quanto in The Witcher 3: Wild Hunt, dove è anche possibile instaurare una relazione con lei.

Nella saga di The Witcher, Triss si distingue come una fedele alleata di Geralt di Rivia e si rende protagonista di gesta eroiche; come quelle legate alla battaglia di Sodden Hill, talmente drammatiche da spingere tutti a credere che la maga fosse morta nel suo tentativo di difendere i propri alleati.

L'abito tipicamente giapponese , caratterizzato da tonalità oro e verde, impreziosito da fantasie floreali, va a enfatizzare il rosso fuoco dei capelli di Triss, che contraddistingue la versione videoludica del personaggio. Completano l'opera un ombrello di bambù di colore verde e un ciondolo di smeraldo.

narga_lifestream ha realizzato un cosplay di Triss Merigold decisamente originale: nella sua interpretazione, la celebre maga creata da Andrzej Sapkowski per la serie The Witcher indossa uno splendido kimono.

Il kimono d'oro

Non è la prima volta che vediamo un kimono nei cosplay, naturalmente: la stessa Natalia ha utilizzato questa soluzione per la sua meravigliosa interpretazione di Ciri da The Witcher, ma anche diverse altre cosplayer si sono rese protagoniste di scelte stilistiche del genere.

Qualche esempio? La Nami da One Piece di Kalinka Fox, la Tifa da Final Fantasy 7 Remake di nymphahri e persino la 2B da NieR: Automata di Bellatrix Aiden.