Ghost of Yotei è fra i giochi PS5 più prenotati su PlayStation Store in diversi paesi

Ghost of Yotei è uno dei giochi PS5 più prenotati su PlayStation Store in diversi paesi: attualmente primo in Australia e Canada, secondo in Giappone, UK, USA, Germania, Francia e Polonia, nonché terzo in Italia, Grecia e Turchia.

Sembra dunque che le recenti polemiche non abbiano minato il grande entusiasmo che circonda il nuovo progetto sviluppato da Sucker Punch, del resto parliamo della produzione PlayStation più importate di quest'anno e sarebbe stato difficile immaginare qualcosa di diverso.

Inevitabilmente, a spingere le prenotazioni è stato anche e soprattutto il curriculum dello studio americano, autore non solo dell'eccellente Ghost of Tsushima ma anche della serie inFAMOUS, che molti appassionati sperano di poter rivedere con un nuovo capitolo.

Mancano ormai pochi giorni dal debutto di Ghost of Yotei su PS5: la data di uscita del gioco è fissata al prossimo 2 ottobre, e per allora sapremo se tutta questa attesa verrà ben ricompensata.