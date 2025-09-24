Il cosplay di Nico Robin da Sofiiiiagomez è davvero un sogno per i fan di One Piece

Nonostante tutti gli anni passati, One Piece resta ancora una delle serie più popolari in ambito manga/anime, cosa che continua a renderlo una costante fonte d'ispirazione per nuove interpretazioni come questo ottimo cosplay di Nico Robin, personaggio tra i più affascinanti nell'intera serie di Eiichiro Oda, da parte della bellissima Sofiiiiagomez.

Nico Robin è un personaggio classico della serie, essendo diventato parte della ciurma di Cappello di Paglia nelle fasi che si potrebbero definire iniziali a questo punto, dopo il primo incontro da nemica come vicepresidente della Baroque Works nel ruolo di Miss All Sunday, per diventare poi un vero e proprio pilastro della compagnia di eroi, ricoprendo il ruolo di archeologa della ciurma.

Il cosplay di Sofiiiiagomez, in questo caso, riprende proprio uno dei look più noti di Nico Robin, quello utilizzato nel corso della Saga delle Sabaody, visto spesso come abito caratteristico del personaggio in questione.